Una turista mexicana estadounidense resultó gravemente herida por el ataque de un tiburón mientras buceaba en las islas Galápagos, en Ecuador.

La víctima de 40 años fue intervenida en su pierna derecha y su estado es estable.

El hecho sucedió en los alrededores del islote Mosquera cuando la mujer buceaba viendo la fauna marina en el archipiélago de Galápagos, lugar que reúne una gran vida silvestre en el medio del océano Pacífico.

La víctima, identificada como Delia Yriarte, fue trasladada en helicóptero desde la población de Puerto Ayora desde la Isla Santa Cruz, hasta la Isla San Cristóbal, lugar de donde salió un avión sanitario.

“Sentí como un golpe, entonces no me di cuenta de lo que era, pero como estaba nadando sentí la pierna entumecida, cuando me di vuelta vi que había sangre”, afirmó.

Las islas fueron declaradas patrimonio de la humanidad por sus especies terrestres y marinas.

Todos los años cientos de turistas se acercan al sector para observar especies como ballenas o tiburones martillo, tigre y punta negra.