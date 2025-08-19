Una insólita situación se vivió en Ciudad Madero, México, cuando una joven influencer regresó a su casa y se encontró con una escena inesperada: un cocodrilo de pantano había ingresado a la vivienda y se había adueñado de la cama de una de sus mascotas.

El hallazgo ocurrió luego de que sus perritas comenzaran a ladrar con desesperación, alertando de la extraña presencia. Al acercarse, la dueña descubrió que los ladridos no eran casuales, sino la reacción al enorme reptil que había invadido el hogar.

🐊Cocodrilo visita inesperadamente el hogar de una mujer en México



Una mujer de Tampico se sorprendió al encontrar un cocodrilo en su patio. La cría, que se acomodó en la cama de sus perritas, fue alertada por los ladridos de ellas.



De inmediato, la joven pidió asistencia a Protección Civil y al Cuerpo de Bomberos, quienes llegaron al lugar para controlar la situación y garantizar la seguridad de la familia y de los animales domésticos.

Tras un operativo cuidadoso, el cocodrilo fue capturado y posteriormente liberado en su hábitat natural, sin que se registraran personas heridas ni mayores daños. El episodio generó sorpresa en redes sociales, donde rápidamente se viralizó por lo insólito de la escena.