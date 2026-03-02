Un terrible enfrentamiento armado impactó a los vecinos de Pablo Podestá, en Tres de Febrero, desacostumbrados a las balaceras tan violentas como la que ocurrió en la madrugada de este sábado. Dos grupos de jóvenes criminales se enfrentaron a tiros en la intersección de las calles Florida y Presidente Juan Domingo Perón y según testigos, se escucharon más de 15 disparos.

Varios vecinos de la zona enviaron videos de distintas cámaras privadas que muestras el momento exacto del tiroteo, en la madrugada del domingo a las 5:21 horas, tras una noche de murga y fiesta en la cuadra.

🚨 MURGA Y TIROTEO ENTRE DOS BANDAS QUE PASABAN POR EL LUGAR

El conflicto no está vinculado con las comparsas ni la organización del evento, sino que el fuego cruzado inició por disputas previas, cuando los grupos antagónicos se cruzaron a pie, y “descansos” mediante, uno de los crotos sacó un arma e inició disparos al aire.

Todo ocurre en torno a un kiosco de la cuadra que vende bebidas alcohólicas hasta altas horas de la madrugada. Incluso después del cierre del comercio, las “rancheadas” continúan en la vía pública, con autos, motos, música a alto volumen y reiteradas peleas, algunas de ellas con botellazos. Vecinos aseguraron que semanas atrás ya se habían registrado disparos, aunque en menor cantidad.

“Hace 38 años que vivo en el barrio y nunca hubo tanta gente alcoholizada”, expresó un vecino de la zona.

Si bien no se reportaron víctimas como consecuencia de la balacera, durante la mañana del domingo la Policía buscaba a los protagonistas del incidente, los que son bien identificables gracias a las distintas cámaras vecinales. Si no los atrapan es porque no quieren.