Un insólito incidente ocurrió este martes en la ciudad de Petrozavodsk, donde un niño salió despedido de un automóvil en movimiento durante un giro y terminó en plena calzada.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el vehículo avanzaba a baja velocidad y, de manera repentina, la puerta se abrió, provocando la caída del menor. Sorprendentemente, el niño se levantó por sí mismo tras el impacto, generando alarma entre los transeúntes.

Hasta el momento se desconoce si sufrió lesiones, aunque las imágenes muestran que logró ponerse de pie sin ayuda.

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El episodio ha generado debate sobre la seguridad infantil en los vehículos y la importancia de mantener cerraduras y sistemas de protección adecuados. Las autoridades locales aún no han emitido un informe oficial sobre el caso.