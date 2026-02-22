Video
Terror en Sudáfrica: un hipopótamo salió del agua y volteó una lancha en pleno operativo de rescate
Ocurrió en el Parque Nacional Kruger. Afortunadamente, el hombre que la conducía está a salvo.
Un operativo de rescate en el Parque Nacional Kruger, al noreste de Sudáfrica, terminó en un verdadero susto cuando un hipopótamo salió del agua y volteó una lancha, arrojando a un hombre al lago.
El hecho quedó registrado en un video que The Digital Ark, una organización dedicada a la protección de la vida silvestre, compartió en sus redes sociales.
La organización explicó en Facebook que el animal había escapado de una granja cercana junto a su cría tras las inundaciones extremas que afectaron la zona.
El equipo de The Digital Ark realizaba una operación de dardos para capturar al hipopótamo y devolverlo, junto a su cría, a su hábitat natural.
Las imágenes, difundidas el 17 de febrero, muestran el momento exacto en que el hipopótamo emerge del agua y embiste la embarcación, provocando que uno de los miembros del equipo cayera al lago.
Andre Pienaar, integrante de la operación, explicó en Facebook: “Los hipopótamos son responsables de más muertes humanas en África que casi cualquier otro animal grande”. Además, aseguró que todos están a salvo.