El cantante que Carlos Suárez, de la banda Mi Mejor Amigo Scott, que brindaba un show en un bar de Lima, Perú, vivió un verdadero susto cuando se electrocutó en el escenario y cayó desplomado. Luego de eso, terminó internado.

Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero el video del accidente rápidamente se viralizó y generó conmoción en las redes sociales.

Mientras tocaba el bajo y se preparaba para cantar, Suárez tomó el micrófono y recibió una fuerte descarga eléctrica. El músico soltó un grito desgarrador y se desplomó sobre la tarima.

Rápidamente, sus compañeros de banda se lanzaron sobre él para sacarle el micrófono de las manos, mientras el público gritaba desesperado. El episodio duró apenas 18 segundos, pero fue suficiente para obligar a suspender el show.

🎸⚡️ Músico se electrocuta en pleno concierto en Lima



Un músico se electrocutó en pleno 'show' en Lima por una falla en el sistema de audio. Fue rescatado por un compañero y sufrió solo quemaduras leves https://t.co/caSrkkV498 pic.twitter.com/oewP9h4FYW — RT en Español (@ActualidadRT) December 16, 2025

El estado de salud de Carlos Suárez tras el accidente

Tras el accidente, Suárez fue trasladado de urgencia al hospital. Desde allí, el propio músico llevó tranquilidad a sus seguidores a través de historias de Instagram: “Estoy estable, no hubo heridas graves. Solo dos quemaduras. Gracias por su preocupación”, escribió junto a una foto de su rostro.

Al día siguiente, ya en su casa y con el cuello vendado, publicó un video donde contó que solo sufrió quemaduras superficiales de primer grado. “Estoy bien de salud, estoy estable y no tengo ningún tipo de complicación en mi cuerpo. Solo tengo unas quemaduras en mi cuello de primer grado superficiales”, explicó.

A pesar del susto, el cantante aclaró que nunca perdió la conciencia, aunque admitió que quedó en shock por unos minutos.

Qué dijo sobre la seguridad del lugar

En su relato, el cantante reveló que la banda anterior les había advertido sobre problemas eléctricos y con un amplificador, pero que no le prestaron demasiada atención. Cuando subieron al escenario, no realizaron una verificación previa del equipo.

Apenas comenzó el show y tomó el micrófono, recibió una descarga que duró unos siete segundos y lo dejó paralizado hasta que el baterista y el sonidista lograron ayudarlo.

Según le explicaron desde el bar, el lugar no contaba con una conexión de pozo a tierra de seguridad para alto voltaje, un detalle clave que pudo haber evitado el accidente.