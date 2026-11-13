Un motociclista vivió momentos de extrema tensión luego de ser atacado por un elefante salvaje mientras circulaba por una carretera de India. El animal lo derribó de su vehículo y lo pisó en reiteradas oportunidades, ante la desesperación de quienes presenciaban la escena.

El episodio ocurrió durante la madrugada del jueves 12 de noviembre, cerca del aeropuerto de Jolly Grant, en la ciudad de Dehradun, al norte del país. La dramática secuencia quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

En las imágenes se observa cómo el enorme animal se aproxima al motociclista y lo ataca hasta hacerlo caer sobre el pavimento. Una vez en el suelo, el hombre queda expuesto a las embestidas del elefante, que continúa pisándolo mientras permanece tendido junto a su vehículo.

देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के पास सड़क पर हाथी का तांडव, देखने को मिला बुलेट सवार युवक पर हाथी ने अचानक हमला कर दिया हाथी ने युवक को अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश की, जिसे देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई वहां मौजूद राहगीरों के शोर मचाने पर हाथी जंगल की ओर भाग गया घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला — Danish Khan (@danishrmr) November 11, 2026

Los gritos de los testigos fueron fundamentales

Ante la peligrosa situación, varias personas que se encontraban en las inmediaciones comenzaron a gritar para intentar ahuyentar al animal y evitar que continuara atacando al motociclista.

La intervención de los testigos resultó decisiva. Tras escuchar los gritos, el elefante finalmente se alejó del hombre y emprendió su retirada hacia una zona boscosa cercana.

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Antes de desaparecer entre los árboles, el animal rompió una barrera metálica ubicada a un costado de la carretera.

Pese a la violencia del ataque, el motociclista logró sobrevivir. No trascendieron detalles sobre la gravedad de las lesiones que pudo haber sufrido ni sobre una eventual atención médica posterior.

El video generó una fuerte repercusión en las redes sociales debido a la peligrosidad del encuentro y al desenlace de una situación que podría haber terminado de manera fatal.