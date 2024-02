"Taylor Swift: The Eras Tour", el filme que retrata la última gira de la popular artista pop estadounidense y que fue un éxito de taquilla en todo el mundo, estará disponible a nivel mundial desde el próximo 15 de marzo en la plataforma Disney+.



La versión que llegará a la plataforma incluirá cinco canciones extras respecto a lo que pudo verse en salas, y aunque se informó que una de ellas será "Cardigan", se mantuvo el suspenso en torno a las restantes.



La novedad fue dada a conocer por el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, en un encuentro que giró en torno a la difusión de los resultados de la compañía.



“'The Eras Tour' ha sido un verdadero fenómeno que ha emocionado y continúa emocionando a los fanáticos de todo el mundo, y estamos muy emocionados de llevar este concierto electrizante al público cuando lo desee, exclusivamente en Disney+”, dijo Iger, según consignan sitios especializados de Hollywood.





Poco después, una publicación en la cuenta oficial en X de Disney+ precisó que "Taylor Swift: The Eras Tour" incluirá `Cardigan´, en tanto que la propia artista también se encargó de difundir la novedad en sus redes oficiales y dar alguna pista más sobre los temas que se agregan.



“Estoy encantada de informarles que encontré un hogar de transmisión para `The Eras Tour Concert Film´, y ese hogar será @disneyplus. Por primera vez mostraremos el concierto completo (incluido 'Cardigan', ¡más 4 canciones adicionales de la sección acústica!) y lo llamaré, gran sorpresa, 'Taylor Swift:The Eras Tour (versión de Taylor).' Disponible a partir del 15 de marzo", escribió la estrella pop.



Inmediatamente, comenzó la especulación entre los medios especializados acerca de cuáles serían los otros cuatro bonus track que estarán en la versión del filme en la plataforma y se arriesgó que podría tratarse de “Death by a Thousand Cuts”, “Maroon,” “You Are in Love” y “I Can See You", las cuales interpretó de manera acústica en sus conciertos pero no aparecieron en el corte para salas.

Puede interesarte

La noticia sobre el estreno del filme de concierto en la plataforma llega pocos días después de que Taylor Swift hiciera historia en los premios Grammy al convertirse en la única artista en la historia en ganar cuatro veces el galardón a Grabación del año por su disco "Midnights", ocasión en la que aprovechó para anunciar que en los próximos meses verá la luz un nuevo álbum titulado "The Tortured Poets Department".



Estrenada en octubre pasado, “Taylor Swift: The Eras Tour” recaudó 261,7 millones de dólares en la taquilla mundial lo que la convierte en la película de concierto con mayor recaudación hasta la fecha. La película se rodó en los primeros tres shows en Los Ángeles de la gira ofrecidos del 3 al 5 de agosto de 2023.



El filme fue producido por la propia Swift y dirigido por Sam Wrench; cuenta con un total de 44 canciones y una duración de 2.45 horas en su versión para salas.



"The Eras Tour" pasó en noviembre pasado por el estadio River Plate en tres jornadas que marcaron el debut absoluto de Taylor Swift en nuestro país.