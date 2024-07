The Smashing Pumpkins anuncia su regreso como parte de una gira mundial que tuvo un comienzo memorable en Birmingham, Inglaterra y que ya despierta la locura y expectativa de los fans a medida que se van sumando fechas.

The World is a Vampire Tour será la ocasión perfecta para vibrar con los éxitos legendarios, reversiones y nuevos temas de una de las agrupaciones más importantes de la música internacional.

El paso por Argentina será el 5 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires. Para este esperado tour internacional la agrupación anunció que se presentará con su emblemática formación original, integrada por Billy Corgan en voz y guitarra, James Iha en guitarras y coros y Jimmy Chamberlin en batería. No será de la partida la bajista fundadora, D’arcy Wretzky, ni su reemplazante Melissa Auf der Maur (ex Hole). La presencia femenina estará garantizada de la mano de la reconocida guitarrista Kiki Wong (Vigil Of War), junto a Katie Cole en teclados y coros y Jack Bates en bajo, cerrando la formación acompañante.

La Preventa VIP de entradas será a partir del miércoles 17 de julio a las 13, y la Venta General comenzará el viernes 19 de julio a las 13hs, a través de www.movistararena.com.ar.

La última vez que la agrupación liderada por Billy Corgan se presentó en la Argentina fue en el año 2015, en el marco del Lollapalooza. Previamente habían electrizado al público en el 2010 con un show en el Estadio Luna Park y en 1998 en el Parque Sarmiento en lo que fue su primera presentación en el país.