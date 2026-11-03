Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, cumplió 14 años este lunes 2 de noviembre y su mamá lo celebró con una emotiva publicación en las redes sociales. La empresaria rosarina compartió fotografías actuales y un video de la infancia del adolescente, que sorprendieron a sus seguidores por lo mucho que creció.

El joven nació el 2 de noviembre de 2012 en Barcelona, España, cuando su papá atravesaba una de las etapas más exitosas de su carrera futbolística.

Desde entonces, Thiago acompañó a su familia en diferentes países y estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de la trayectoria del capitán argentino.

Actualmente vive en Estados Unidos junto a sus padres y sus hermanos menores, Mateo y Ciro.

El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo

Para celebrar el cumpleaños, Antonela eligió su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de imágenes acompañadas de una dedicatoria especial.

“Feliz cumple Thiagui. ¡14 años desde que me hiciste mamá! No puedo creer lo grande que estás. Te amamos tanto”, escribió.

El mensaje estuvo acompañado por fotografías que muestran a Thiago en diferentes etapas de su vida, desde sus primeros años hasta la adolescencia.

Entre las imágenes elegidas por Antonela apareció un video inédito del joven cuando era pequeño y tomaba mate, una costumbre argentina que la familia mantiene a pesar de vivir en el exterior.

En otra de las fotografías más recientes, Thiago aparece con un mate y un termo que lleva una calcomanía con el escudo de Newell's Old Boys.

La publicación recibió numerosos mensajes de felicitaciones y muestras de cariño de los seguidores de la familia.

Así está hoy Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel

A sus 14 años, Thiago mantiene un perfil relativamente reservado, aunque su crecimiento genera curiosidad entre los seguidores de Lionel Messi.

El adolescente pasó buena parte de su infancia acompañando a su papá en Barcelona, luego vivió en París durante su etapa en el PSG y finalmente se instaló en Miami.

A diferencia de sus primeros años, cuando aparecía en brazos de sus padres durante los festejos deportivos, actualmente se muestra como un adolescente que comparte con su familia la pasión por el fútbol.

Las fotografías difundidas por Antonela también permitieron observar su crecimiento y el parecido físico que muchos seguidores encuentran con su papá.

Más allá de la exposición pública que acompaña al apellido Messi, sus padres procuran preservar buena parte de su vida familiar.

Thiago sigue los pasos de Messi en el fútbol

El hijo mayor del capitán argentino también comenzó a desarrollar su propio camino dentro del deporte.

Actualmente integra las divisiones formativas del Inter Miami, donde comparte la pasión por el fútbol con sus hermanos Mateo y Ciro.

Durante su infancia pasó por las escuelas de formación vinculadas al Barcelona y al París Saint-Germain, los clubes en los que jugó su padre antes de mudarse a Estados Unidos.

En 2026, Thiago formó parte de la categoría Sub-14 del Inter Miami que conquistó el torneo MICFootball Punta Cana, disputado en República Dominicana.

Si bien todavía se encuentra en una etapa de formación, sus participaciones en competencias juveniles despiertan interés por la posibilidad de que continúe vinculado profesionalmente al fútbol.

Sin embargo, Lionel Messi evitó alimentar las versiones sobre una eventual incorporación de su hijo a las inferiores del Barcelona, surgidas durante agosto de este año.

Una infancia marcada por los grandes momentos de Messi

Desde su nacimiento, Thiago estuvo presente en distintos acontecimientos que marcaron la carrera de su padre.

Entre ellos, las consagraciones de la selección argentina en la Copa América de 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de 2024.

También acompañó al futbolista durante sus últimos años en Barcelona, su paso por París y su llegada al Inter Miami.

Con el paso del tiempo, el adolescente comenzó a construir su propio recorrido deportivo, mientras continúa compartiendo momentos familiares con sus padres y hermanos.

En esta oportunidad, Antonela eligió celebrar sus 14 años con un mensaje sencillo y emotivo, acompañado por imágenes que reflejaron cuánto cambió aquel bebé que llegó a la familia en 2012.