Apenas horas después de consagrarse campeón de la Copa de la Liga, en su regreso a Buenos Aires, Tiago Palacios, mediocampista de Estudiantes, protagonizó un accidente automovilístico en una estación de servicio. Y ahora, su situación parece complicarse.

Según se conoció tras el siniestro, donde chocó contra un surtidor, y por el que dos empleados de la estación de servicio debieron ser trasladados a un hospital (una supervisora por traumatismos, y otro empleado por una crisis nerviosa), Palacios dio positivo en el control de alcoholemia: tenía 1,84 de alcohol en sangre, casi el cuádruple de lo permitido en CABA (0,5). Y la cosa se pone peor.

Un automovilista denunció que, minutos antes de ese choque, fue embestido por una camioneta similar a la de Palacios, en el cruce de Avenida 9 de Julio y Santa Fe. Esa colisión le generó al denunciante, que manejaba un vehículo marca Volkswagen de color gris, daños materiales. Todavía no se confirmó si fue Palacios o no quien lo chocó; pero de suceder, complicaría aún más la situación del mediocampista.

Son horas de festejos y euforia en Estudiantes, tras la obtención del título en la Copa de la Liga. Aunque en las últimas horas, un hecho causó preocupación: un accidente automovilístico que involucró a Tiago Palacios, jugador del “pincha”.

El mediocampista nacionalizado uruguayo, una de las piezas claves del equipo de Eduardo Domínguez, chocó contra un surtidor de una estación de servicio ubicada en Retiro, luego de que el plantel regresara a Buenos Aires desde Santiago del Estero.

Según trascendió, Palacios salió del auto por sus propios medios, y no sufrió lesión alguna, por lo que, según declaró Alberto Crescenti, titular del SAME, se negó a ser trasladado a un hospital. Quien si debió ser trasladada fue una empleada de la estación de servicio, que sufrió traumatismo en ambas piernas; aunque, según testigos, la lesión fue no por el impacto del auto, sino por sus intentos de salir de la zona ante la inminente colisión.