Este lunes, debutó Es mi sueño (eltrece), el reality musical que conduce Guido Kaczka y que tiene como jurados a Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton.

Entre los participantes se destacó Margarita, una nena de diez años que fue acompañada por sus papás y que aseguró que sueña con ser una “cantante famosa”.

“Estoy muy contenta y estoy muy nerviosa”, dijo en su ingreso. Inmediatamente, todos en el jurado le aconsejaron que se soltara, se divirtiera y disfrutara.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Margarita entonó “A Don Ata”, el tema de Soledad, con una performance impecable.

Divertida y fresca logró que tres jurados movieran la palanca hacia al color verde dejándola pasar a la siguiente ronda. E incluso puso a bailar a La Mona y a Levinton, quien se olvidó de emitir su voto.

Margarita Ponce sorprendió a todos con su pasión y dedicación a la hora de cantar en #EsMiSueño. 🥰🤩#lovieneltrece pic.twitter.com/q0fgzD4mhS — eltrece (@eltreceoficial) March 10, 2026

“Me hizo acordar Mercedes Sosa cuando era... era jovencita y vino a cantar a Cosquín. La trajo Cafrune. Vos tenés la misma voz”, comentó La Mona.

Tras la ovación del público y del jurado la nena agradeció. Fue entonces que Guido tomó la posta: “Con tres de los cuatro votos...”. “Yo voté también”, reclamó Levinton que lo hizo fuera de tiempo. Y el conductor le advirtió: “Joaquín, menos mal que pasó con tres porque no cuenta”.

“Es mi sueño”, la nueva apuesta de eltrece

Es mi sueño, el reality musical que debutó este lunes a las 21:15. El ciclo cuenta con la conducción de Guido Kaczka y tiene como jurados a Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton.

En diálogo con Puro Show (eltrece), el conductor destacó que cada integrante del jurado tiene un estilo muy distinto, algo que se refleja en sus devoluciones. “No se puede creer cómo advertís lo que piensa cada uno, lo distintos que son”, dijo.

Uno de los elementos más llamativos del formato es el sistema de evaluación: cada miembro del jurado tendrá una palanca con la que irá marcando su reacción a medida que los participantes canten.

Ese mecanismo permitirá que el público vea en tiempo real cómo reaccionan los jurados ante cada presentación.