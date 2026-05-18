Maxi Nakasone, de 25 años y de Florencio Varela, se volvió viral tras admitir que está endeudado por más de 30 millones de pesos y sin trabajo. En el ciclo Infobae a la Tarde dijo: “En 17 días, tengo que pagar la cuota de mi préstamo. No tengo pero ni para pagar el colectivo”.

Cuenta que el préstamo arrancó en mayo de 2025: su tío, chofer de Uber, lo empujó a sacar un auto para trabajar. “Me prestaron 8 millones y pico de pesos y me alcanzó para comprarme un Voyage 2011”, relató. Entre mayo y febrero acumuló 70 mil kilómetros y jornadas de hasta 18 horas.

Tras dos robos violentos y un siniestro decidió vender el vehículo por seguridad. Con la venta y la indemnización del seguro compró una computadora y pagó una mentoría para entrar al e-commerce. “Con ese millón y pico que me pagaron del seguro pude pagar la mentoría”, contó. Lanzó su tienda a los 22 días.

En los primeros 15 días hubo demanda: “Tuve algo de 28 pedidos en 10, 15 días, pero no conseguí proveedores”, dijo. Los testeos resultaron caros: cada prueba significa unos 44 dólares diarios en publicidad. “Llevo 15 testeos y he gastado, ponele, 600, 700 dólares en testeos que no funcionaron”, admitió Maxi.

Mientras sigue endeudado, el crédito se mantiene y la cuota mensual ronda los 610.000 pesos. “Sé que tengo que pagar todos los meses y el día que lo cancele, lo cancelaré”, aseguró. Hoy está sin empleo y define sus ingresos con proyectos de venta online, esperando resolver el próximo vencimiento en 17 días.