Un hombre de 28 años fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una investigación por las muertes de dos mujeres ocurridas con pocos días de diferencia en Córdoba y el barrio porteño de Retiro. Se trata de Renato Iván Tabella, señalado como principal sospechoso del asesinato de Daniela Villalba y vinculado también con el fallecimiento de Tatiana Micaela Fernández.

El arresto se concretó durante un operativo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, en colaboración con investigadores cordobeses. El sospechoso fue localizado en una habitación del Hotel Centro, ubicado sobre la calle Presidente Perón al 1500, en el barrio de Monserrat.

La Justicia intenta determinar si Tabella tuvo participación en ambos hechos y qué relación existe entre las víctimas. Los investigadores detectaron coincidencias que permitieron vincular las causas, aunque todavía resta establecer judicialmente su responsabilidad.

Quién es Iván Tabella, el hombre detenido

Tabella tiene 28 años, es oriundo de Córdoba y declaró como domicilio una propiedad ubicada en Villa Giardino, en el Valle de Punilla.

De acuerdo con la información difundida por fuentes de la investigación, no registra empleo formal ni inscripción como monotributista.

Su nombre comenzó a aparecer en la investigación por el asesinato de Daniela Villalba, ocurrido en la capital cordobesa. Las cámaras de seguridad registraron a un hombre que ingresaba y salía del edificio de la víctima y que posteriormente trasladaba una valija.

El equipaje, que tenía manchas de sangre y contenía una peluca, fue encontrado por recolectores de residuos en un contenedor situado en la esquina de La Rioja y Sucre.

A partir de esos elementos, los investigadores iniciaron un seguimiento que permitió identificar al sospechoso.

El crimen de Daniela Villalba en Córdoba

Daniela Villalba, de 29 años, fue encontrada asesinada el miércoles 21 de octubre en su departamento del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba.

El cuerpo estaba en una vivienda ubicada sobre bulevar Las Heras al 200, frente al Parque Las Heras.

Según las primeras pericias, la mujer presentaba heridas cortantes en los brazos y una lesión mortal en el cuello. Los investigadores consideran que algunas de esas heridas podrían ser compatibles con un intento de defensa.

Una amiga de la víctima había denunciado su desaparición. El hallazgo de la valija con rastros de sangre permitió avanzar en la reconstrucción de sus últimas horas.

Las imágenes de las cámaras de seguridad se convirtieron en una de las principales pruebas para identificar al hombre que habría estado en el edificio.

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La muerte de Tatiana Micaela Fernández en Retiro

El segundo caso ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires. Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, fue encontrada sin vida el domingo 25 de octubre en un departamento de la calle Libertad al 1200, en el barrio de Retiro.

La joven ejercía el trabajo sexual y compartía la vivienda con otra mujer. Según las primeras averiguaciones, había acordado un encuentro con un cliente identificado como “Iván” durante la noche del sábado.

Su compañera comenzó a preocuparse cuando Tatiana dejó de responder los mensajes. Al ingresar al departamento con ayuda de un cerrajero, encontró a la joven sin vida, junto a una cama y cubierta con una sábana.

Los primeros exámenes realizados por la Policía Científica no detectaron lesiones traumáticas evidentes, por lo que la autopsia será determinante para establecer la causa de muerte.

La investigación se inició bajo una carátula de averiguación de causales de muerte, mientras los investigadores analizan la posibilidad de que se trate de un homicidio.

La pista telefónica que permitió detener al sospechoso

Una de las claves para relacionar ambos episodios fue el número de teléfono utilizado para coordinar el encuentro con Tatiana Fernández.

Los investigadores detectaron que la línea tenía característica de Córdoba y establecieron una posible conexión con el hombre que ya era buscado por el asesinato de Daniela Villalba.

Con esa información, la Policía de la Ciudad realizó un seguimiento de cámaras que permitió ubicar al sospechoso en el Hotel Centro, situado sobre Presidente Perón al 1555.

Personal de la Brigada 5 de la División Homicidios ingresó a la habitación número 8, en el primer piso, y concretó la detención en cumplimiento de una orden judicial.

El procedimiento fue autorizado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22, en el marco de la investigación que se desarrolla en territorio porteño.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue que los teléfonos celulares de ambas víctimas no fueron encontrados en los respectivos escenarios.

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Investigan si los dos hechos fueron cometidos por la misma persona

La Justicia de Córdoba y las autoridades judiciales de Buenos Aires trabajan para determinar si existe una conexión directa entre los dos casos.

Los investigadores analizan los movimientos del detenido, los registros de cámaras de seguridad, las comunicaciones telefónicas y los elementos secuestrados durante los procedimientos.

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y su par de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, anunciaron una conferencia de prensa conjunta para brindar detalles sobre la detención y el avance de las investigaciones.

Aunque algunas publicaciones se refirieron al sospechoso como un presunto asesino serial, esa calificación todavía no está establecida judicialmente. Tabella permanece detenido y su eventual responsabilidad en ambos hechos deberá determinarse mediante las pruebas reunidas en las respectivas causas.