Tras su separación de Gerard Piqué, Shakira ha vivido un notable renacimiento en su carrera. La cantante barranquillera ha lanzado cuatro sencillos que la han llevado a los primeros lugares de las listas de éxitos, incluyendo "Monotonía", "BZRP x Shakira Music Sessions Vol. 53", "Acróstico" y "TQG", este último en colaboración con Karol G.

Luego de más de 12 años con el futbolista catalán, Shakira dejó Barcelona el 1 de abril y se trasladó a Miami. En esta ciudad, se reencontró con viejas amistades y fue relacionada con celebridades como Tom Cruise y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Aunque ninguna de estas relaciones ha sido confirmada, Cruise mencionó a Shakira durante una entrevista en el programa Despierta América.

Durante la entrevista, Cruise fue preguntado sobre su encuentro con Shakira en el Grand Prix de Miami de Fórmula 1, haciendo referencia a la famosa pregunta sobre si sus caderas mienten. Entre risas, el actor respondió: "No, sus caderas no mienten. No lo hacen".

Shakira y Tom Cruise en el Grand Prix de Miami de Fórmula 1,

Al ser consultada sobre las declaraciones de Cruise durante su paso por la alfombra de la MET Gala, Shakira aseguró que desconocía la existencia del video en el que el actor elogia sus caderas. Entre risas, la cantante afirmó estar de acuerdo con Cruise: "Tiene razón, son las caderas más honestas que hay".

Además, Shakira compartió que sus hijos no pudieron verla arreglada para la MET Gala porque estaban en casa con su familia en Miami. Afirmó que en otras ocasiones había sido invitada al evento, pero sus compromisos previos se lo habían impedido, y 2024 fue la oportunidad perfecta para lucirse.

