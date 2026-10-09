Un grupo de repartidores de aplicaciones atacó una casa y prendió fuego un auto en Tigre después de rastrear por GPS una moto que le habían robado a uno de sus compañeros. El violento episodio ocurrió en el barrio El Detalle, en la localidad de Troncos del Talar, donde los trabajadores ingresaron por la fuerza a una casa y provocaron destrozos. La secuencia fue filmada por vecinos y las imágenes se difundieron en las redes sociales.

Todo comenzó cuando delincuentes le robaron la moto a un repartidor que la utilizaba para trabajar. Tras el asalto, varios compañeros de la víctima se organizaron para intentar recuperar el vehículo.

A través del sistema de rastreo satelital, ubicaron una señal de GPS en las inmediaciones de las calles Rubén Darío y José Hernández, en Troncos del Talar. Con esa información, decidieron dirigirse al lugar.

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Cuando llegaron a la dirección indicada por el dispositivo, los repartidores irrumpieron por la fuerza en una propiedad y comenzaron a destrozar el interior de la casa. Durante el ataque también se produjeron saqueos en la casa.

La milicia de Rappis ataca de nuevo Ahora se metieron en una villa de Tigre para recuperar una moto robada y casi le prenden fuego el rancho al caco jsjsjsj Operan mejor que la policía de Kicillof https://t.co/c1cddRuAOO — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) October 9, 2026

La violencia se extendió a la calle, donde el grupo atacó un auto que estaba estacionado frente al domicilio. El vehículo terminó completamente destruido por el fuego.

Varios vecinos registraron los incidentes con sus teléfonos celulares. Los videos comenzaron a circular en las redes sociales y mostraron la magnitud de los destrozos.

Hasta el momento, no se informó si los ocupantes de la casa tenían alguna vinculación con el robo de la moto.

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Después del ataque, los propios repartidores se presentaron en la Comisaría Primera de Tigre Centro para realizar una denuncia y reclamar medidas de seguridad ante los robos que sufren mientras trabajan.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio local San Martín Noticias, las autoridades habrían detenido a un sospechoso vinculado con el robo original de la moto.

Sin embargo, no trascendió si los trabajadores lograron recuperar el vehículo que buscaban.