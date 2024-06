Una reciente graduada en Educación Infantil por la Universidad de Vigo, España, se convirtió en una sensación en TikTok tras compartir un video de su ceremonia de graduación, donde su novio interrumpió el evento de una manera sorprendente. El incidente ocurrió cuando la joven, Sabela, recibía su diploma en medio de aplausos y ovaciones.

El video, subido por la usuaria de TikTok @sabeee_rd, captura el instante en que Sabela se acerca a recibir su diploma, y su novio, desde lo alto de las escaleras donde estaba grabando, gritó: “¡Guapa! ¡Es mi novia!”, provocando risas y más aplausos entre los asistentes, momentáneamente interrumpiendo la solemnidad del acto.

Con un toque de humor, Sabela tituló su video en TikTok: “Pov: tu novio se roba el show el día de tu graduación”, compartiendo este momento especial con la comunidad. En menos de 24 horas, el clip acumuló más de 7,7 millones de reproducciones y cerca de un millón de “me gusta”. La intervención del novio generó opiniones divididas entre los usuarios, con algunos elogiando el gesto y otros admitiendo que se sentirían avergonzados si les pasara a ellos.

“Es un gesto encantador, muestra cuánto la quiere”, comentó una usuaria en el post. En contraste, otro usuario opinó: “Me habría muerto de vergüenza si fuera yo”. Esta polarización no hizo más que incrementar el interés y la viralidad del video, colocando a Sabela y a su novio en el centro de la atención en TikTok.

Puede interesarte

Otros comentarios destacados incluyen: “El mío que es súper tímido me lo hizo el día de mi graduación, más sorprendida no me pude quedar... son actos que demuestran el amor de verdad”, “Yo me hubiera enfadado, la verdad”, “Marcando territorio, bien hecho, bro”, “Amiga, cásate con él” y “Le quedan dos años a mi novia para que se gradúe, lo voy a hacer solo por este video”.