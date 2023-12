"Cuando un personaje es tan querido, el público es muy protector. La gente era muy escéptica y es comprensible", reconoce el actor. El intérprete, protagonista también de filmes como 'Dune' o 'Call Me by Your Name', otorga todo el crédito de esta nueva adaptación del mago chocolatero creado por Roald Dahl al director de la película, Paul King, y al coguionista Simon Farnaby. "Cuando puedan ver el guion tan inteligente que se les ocurrió a Simon y Paul, la historia estará justificada", celebra al hablar de un reto que define como "maravilloso" durante una comparecencia por videoconferencia ante diversos medios internacionales entre los que se encontraba Europa Press. "Wonka es un optimista.

Nuestra historia se sitúa 25 años antes de los acontecimientos de 'Charlie y la fábrica de chocolate', por lo que es un joven que da sus primeros pasos en el mundo y espera grandes cosas", explica el director, reconocido por las dos aclamadas películas de 'Paddington'. "El mundo no es tan amable, cálido y acogedor como podríamos esperar.

Pero Willy Wonka no acepta un no por respuesta y se propone cambiar las cosas", añade King. "Es una película sobre la familia y el tipo de familias que formamos a lo largo del camino. Willy llega a una ciudad donde no conoce a nadie y logra reunir un grupo de amigos que consiguen hacer algo extraordinario. Es una película que se disfruta mejor en familia, espero que una a la gente", reflexiona el cineasta.

Junto a Chalamet, en el reparto se encuentran actores de la talla de Olivia Colman, Sally Hawkins o Rowan Atkinson, entre otros. Destaca especialmente Hugh Grant, que da vida a un Oompa-Loompa, una de las famosas criaturas humanoides de unos pocos centímetros de altura, piel naranja y color verde.

En 'Wonka', su complexión está creada digitalmente. "Fue miserable", bromea el veterano actor. "Tenía correas por todas partes y 16 cámaras diferentes. No sabía dónde estaba o lo que estaba pasando. Lo hice lo mejor que pude y luego, dos meses después, me dijeron: '¿Puedes venir y hacerlo de nuevo?' Y otros dos meses después: '¿Puedes venir y hacerlo de nuevo?' Tuve que llevar eso puesto durante dos años. No podría haber odiado más todo el asunto", continúa ante las risas del resto de sus compañeros de equipo.

De hecho, afirma que su trabajo no fue nada sencillo y que el equipo de efectos especiales ha tenido que corregir muchas escenas. "Gran parte fue hecha por los animadores. Todavía no consigo averiguar qué partes soy yo, dónde estoy y dónde comienza la animación", desvela.

'Wonka' narra los inicios de su protagonista como chocolatero. Haciendo uso de su ingenio y sus trucos de magia, Willy debe intentar hacerse un hueco dentro de la industria del dulce para llegar a construir su inolvidable fábrica. La película llega a los cines el 6 de diciembre.