La relación económica entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, habría llegado a una instancia de resolución después de varios meses de tensiones por la administración de las ganancias generadas durante la carrera artística de la cantante.

Según revelaron en el programa Intrusos, de América TV, ambas partes alcanzaron un entendimiento financiero que establece cómo se repartirán los ingresos y qué sucederá con los bienes y activos administrados hasta el momento.

El periodista Daniel Ambrosino explicó que el arreglo se habría concretado meses atrás y contempla una distribución del 70% de las ganancias para Tini y el 30% para Alejandro Stoessel.

"El arreglo ya está hecho hace por lo menos un par de meses. Todo es un 30% y 70%: el 70% obviamente para Tini y el 30% para Alejandro", afirmó el panelista.

Sin embargo, aclaró que todavía restarían completar los procedimientos administrativos y formalizar la documentación correspondiente para que el acuerdo quede definitivamente cerrado.

Qué pasará con las propiedades y las cuentas en el exterior

Uno de los aspectos centrales del entendimiento está relacionado con el patrimonio acumulado durante los años en los que Alejandro Stoessel participó de la gestión profesional de su hija.

De acuerdo con la información difundida, la cantante habría manifestado que su única intención es conservar la vivienda que posee en San Isidro, sin reclamar otras propiedades incluidas en la negociación.

Otro punto importante está vinculado con las cuentas y sociedades registradas en Estados Unidos. Según Ambrosino, las estructuras empresariales conocidas como LLC que actualmente figuran a nombre de Alejandro deberán transferirse a una persona designada por Tini.

Esa responsabilidad podría quedar en manos de un contador o un representante que cuente con las facultades legales necesarias para administrar esos activos.

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Un acuerdo de confidencialidad para cerrar el conflicto

La negociación también incluiría una cláusula de confidencialidad destinada a evitar nuevas controversias públicas sobre el manejo de los ingresos y el patrimonio familiar.

Desde Intrusos señalaron que el documento establecería que Alejandro Stoessel no se quedó con dinero que correspondiera a la artista.

De concretarse las firmas y transferencias pendientes, el entendimiento permitiría a Tini avanzar hacia una administración más independiente de sus recursos económicos y de los ingresos derivados de su actividad musical.

Por el momento, los detalles del supuesto acuerdo surgieron de la información difundida en el programa televisivo y no de una confirmación pública de sus protagonistas.