Todo comenzó cuando Tini subió un trend bailando la canción “PUSH 2 START” a su cuenta de Tik Tok hace 4 días. El video se viralizó y cuenta con alrededor de 2.5 millones de me gustas en la red social.

La cantante argentina continúa generando impacto en las redes sociales, esta vez al sumarse al trend “Push 2 Start” de la cantante Tyla. La artista argentina realizó el baile junto a una amiga, deslumbrando a sus seguidores en TikTok.

En los comentarios, los fanáticos no tardaron en destacar lo radiante que está la cantante y su estilo al bailar. El video rápidamente acumuló miles de reproducciones y se volvió tendencia en la plataforma.

Puede interesarte

tik toLa publicación llega en medio de los rumores sobre un posible romance con la cantante puertorriqueña Young Miko, y tras el éxito de su reciente canción, “El cielo”, lanzada el pasado domingo.

Argentine singer and actress, Tini Stoessel, dances to @Tyllaaaaaaa's 'PUSH 2 START' 😍 pic.twitter.com/Te71ZH5DAz — Tyla Club (@TylaClub) January 13, 2025

Tyla, la autora de la canción que bailó Tini, se enteró del video y dejó un comentario que mostraba su fanatismo hacia la argentina. “Violetta”, escribió junto a un corazón y un emoji llorando.

Puede interesarte

Tyla se mostró tan emocionada que incluso se manifestó en su cuenta de X: “Violetta used to be my shit”, una frase que utilizan para expresar lo mucho que les gusta algo. Eso demuestra lo mucho que llegó a globalizarse la serie de Disney que protagonizó Tini en 2012.