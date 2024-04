Tini Stoessel presentó su nuevo álbum, "Un mechón de pelo", y varios de los temas trajeron polémica. Uno de ellos es "Ángel", la canción en la que cuenta cómo vivió el conflicto legal y la pelea entre su padre, Alejandro Stoessel, y el conductor Marcelo Tinelli, quienes crearon juntos "Patito Feo" y luego se enfrentaron en una batalla legal.

Según remarcó Tini en su tema, esa pelea provocó que su padre tuviera que irse a trabajar a Paraguay, además de que por llevar su apellido, siendo solo una niña, se le cerraran varias puertas para actuar, cantar o bailar en proyectos argentinos.

Marcelo Tinelli habló con LAM y aseguró que mantiene un buen vínculo con el padre de la cantante: “De mi parte está todo más que bien, o sea, guardo un gran cariño por él. Es más, él por ahí no lo sabe, pero en el momento en el que estuvo internado en La Trinidad, fui de las personas que más llamó a los directivos para saber cómo estaba de salud”.

“Más allá de lo que pudo haber pasado judicialmente y cómo lo pudo haber vivido cada una de las familias, las relaciones se construyen de a dos y no es que nos estamos viendo todo el día, pero de mi parte está todo más que bien", explicó Tinelli.

“Con respecto a Tini, la admiro mucho como cantante y profesional. Sé por todos los problemas que ha pasado. Mis hijas la aman y hasta sabían del tema que iba a sacar, porque ella habló con las dos más grandes. Ellas me dijeron ‘por favor, papá, ella necesita hacer esto, es un proceso que vivió', y es totalmente entendible. Lo vivió de esa manera y está bien, lo lamento, me da pena porque yo la admiro profundamente como artista y le deseo lo mejor”, aseguró el conductor.

Puede interesarte

“Con todo lo que ha pasado, quiero que le vaya bien. Es una artista argentina y estamos orgullosos de ella, de verla en cualquier lugar del mundo así que le deseo lo mejor. Es muy amiga de mis hijas y no podría estar mal con ella. No tengo nada para estar mal. Cuando a uno le dicen algo, tiene que evaluar por qué lo está diciendo el otro, si habita más en la otra persona que en uno. Y no es que haya uno con trabajo psicológico. Es la verdad y es lo que me pasa. Yo le deseo lo mejor y si ella tuvo esa necesidad de decirlo, sabrá por qué”, cerró el conductor.