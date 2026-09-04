Este jueves, al aire de LAM (América), Ángel de Brito contó qué dijo Tini Stoessel sobre el escándalo familiar en el que se ve envuelta.

“Con la poca gente con la que habla, porque habla con muy poca gente, dice: ‘Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados”, expuso la artista en el mensaje que le mandó al periodista.

Y agregó: “Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”.

Para dejar en claro que era la palabra de la protagonista de la noticia, el conductor remarcó que estaba reproduciendo mensajes enviados directamente por la cantante. “Esto lo dice la propia Tini. No es algo que se me ocurra a mí”, insistió.

Luego, volvió a referirse a la disputa judicial que comenzó con la auditoría a Alejandro Stoessel. “Cuando el padre le devuelve toda la información, ella siente que le devuelve una parte, que no es toda la información; entonces le reclama que ahora le pase todos los años del trabajo. Tini y su gente piensan que hay más y siguen pidiendo explicaciones”, añadió De Brito sobre la disputa judicial.

“Ella dice que Futttura no es obra de Alejandro Stoessel, que ella escribió cada cosa, que editó cada pantalla y video, y Futttura, sin embargo, está a nombre de Alejandro”, precisó sobre otro de los focos del conflicto.

“Tini siente que no la dejaron ser ni decidir. No podía tener amigas ni amigos. Ella estaba como en la cajita de cristal de los padres que decidían todo y se metían en todo. Por ejemplo: Tini nunca pudo tener un auto. Ellos todos tenían auto. Le metían un canje y ella decía que no quería agradecer autos en sus redes. La respuesta que recibía era: ‘pero si vos no estás nunca’”, concluyó.

Puede interesarte

El abogado de los padres de Tini Stoessel rompió el silencio en medio del escándalo: “Me da mucha bronca”

En medio del escándalo que involucra a Tini Stoessel y a su familia, Agustín Rodríguez, el abogado de los padres de la cantante, habló públicamente y salió al cruce de las versiones que comenzaron a circular en los últimos días.

En diálogo con Intrusos (América), el letrado defendió a Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera y aseguró que actualmente no existe ninguna causa judicial iniciada por la cantante contra ellos.

“Yo participo como abogado solamente cuando hay causa. Acá no hay ninguna causa, hay un tema familiar que es público y son cuestiones que las está manejando Alejandro”, explicó el abogado.

Según detalló, el padre de Tini se presentó ante los pedidos de información que recibió en medio de la polémica. “Hasta el momento todo lo que se ha pedido lo ha brindado”, sostuvo.