La relación entre Tini Stoessel y su familia quedó bajo la lupa después de que trascendieran nuevos detalles sobre una auditoría que la cantante habría encargado para conocer con precisión cómo se administraron durante años los ingresos, contratos y sociedades vinculados con su carrera. La revisión abrió una serie de interrogantes sobre una estructura empresarial que nació cuando la artista era adolescente y que hasta hace pocos meses estuvo fundamentalmente bajo el control de su padre, Alejandro Stoessel.

Según reveló Marina Calabró en Primicias Ya, la decisión se habría tomado hace aproximadamente tres meses, a partir de dudas de la propia cantante sobre la conformación de su patrimonio. El objetivo sería reconstruir el recorrido de los ingresos generados por su actividad artística y establecer qué lugar ocupa Tini dentro de las compañías que durante años administraron buena parte de sus negocios.

La situación, sin embargo, no habría surgido de un conflicto repentino. Ángel de Brito sostuvo en LAM que las diferencias se acumularon durante varios años, a medida que la cantante buscó tomar mayor autonomía sobre cuestiones personales y profesionales. Según esa reconstrucción, el distanciamiento no implicaría una ruptura afectiva con sus padres, sino una discusión sobre quién toma las decisiones alrededor de una carrera que comenzó cuando Tini todavía era menor de edad.

Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera ocuparon desde el comienzo un lugar central. Acompañaron a su hija durante sus primeros trabajos y administraron tanto aspectos de su actividad profesional como contratos y dinero. De Brito recordó que la madre funcionaba incluso como asistente y que el crecimiento artístico se produjo dentro de una estructura familiar con fuerte presencia en cada una de las decisiones.

De una carrera familiar a la búsqueda de independencia

Uno de los momentos que habría marcado un cambio ocurrió durante la pandemia de 2020, cuando Tini viajó a Miami para trabajar en un disco. De acuerdo con la versión difundida en LAM, ese período significó el comienzo de una mayor separación entre la cantante y la dinámica en la que sus padres intervenían cotidianamente en su actividad.

Con los años, las sociedades vinculadas con su carrera comenzaron a ocupar un lugar central. Los informes periodísticos señalan que Alejandro Stoessel figura como titular o socio principal de empresas relacionadas con la actividad de su hija y que una de las firmas involucradas sería QVT Management, creada junto a Fran Stoessel y con sede en Estados Unidos.

Uno de los datos que más llamó la atención en las versiones sobre la auditoría es que Tini no figuraría siquiera como contratada en algunas de esas compañías. También se plantearon interrogantes sobre la ausencia de documentación que formalizara una cesión de sus derechos de imagen a determinadas sociedades. La explicación que habría recibido la artista es que esa arquitectura empresarial buscaba protegerla frente a eventuales reclamos legales.

A esa discusión se sumó otro elemento sensible: quién tenía capacidad efectiva para operar el dinero. Según Ciudad Magazine, la revisión habría determinado que Alejandro estaba autorizado para realizar movimientos en determinadas cuentas mientras que Tini no figuraba con esas facultades dentro de algunas compañías asociadas con su actividad profesional.

El número que terminó de darle dimensión pública al caso fue aportado por Luis Ventura. El periodista aseguró que “70 millones” sería la cifra que se maneja alrededor del patrimonio involucrado. Por el momento no existe documentación pública que permita verificar de manera independiente ese monto ni que determine que exista efectivamente una deuda de esa magnitud entre padre e hija.

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De dónde surgiría la fortuna bajo revisión

Según la reconstrucción difundida en televisión, ese patrimonio sería el resultado de unos 14 años de actividad desde el salto internacional que significó Violetta. A los ingresos provenientes de la música y las giras se sumaron acuerdos comerciales, derechos y contratos con marcas internacionales que tuvieron a Tini como protagonista o embajadora.

Las dudas sobre el manejo del dinero ya habrían aparecido antes de esta auditoría. De Brito situó uno de los episodios durante la relación de Tini con Rodrigo De Paul, cuando la pareja evaluaba comprar una propiedad en Madrid. Según su relato, esa operación habría llevado a la cantante a preguntarse con mayor profundidad quién administraba sus recursos y cuál era exactamente la composición de su patrimonio.

Más recientemente apareció otro capítulo ligado al próximo casamiento con De Paul. Marcela Tauro aseguró que Alejandro Stoessel le habría recomendado a su hija establecer una división de bienes antes de la boda. La propuesta habría generado una fuerte discusión y Tini habría planteado entonces incorporar un administrador externo para supervisar sus cuentas, una decisión que terminó acelerando la revisión de la estructura económica.

Hasta ahora, buena parte de los detalles del supuesto conflicto provienen de periodistas de espectáculos y fuentes vinculadas al entorno familiar. No se conoció públicamente una denuncia judicial de Tini contra su padre ni documentación oficial que confirme eventuales irregularidades. Algunas versiones incluso mencionaron abogados y sospechas sobre operaciones anteriores, pero se trata de afirmaciones periodísticas que no fueron corroboradas públicamente por la cantante.

La versión del entorno de Alejandro Stoessel

Frente a la repercusión, desde el círculo cercano de Alejandro Stoessel ofrecieron una interpretación diferente. Pilar Smith contó en LAM que habló con un amigo del productor, quien aseguró que Tini está ordenando su patrimonio ante su próximo casamiento y necesita establecer con claridad cuáles son sus bienes propios. Según esa versión, la auditoría no respondería a un reclamo contra su padre.

El mismo entorno sostuvo que padre e hija continúan hablando y definió el momento como una “transición” más que como una pelea. Incluso señaló que Alejandro considera que alrededor del tema existen “muchas malas interpretaciones” y versiones que no reflejan la relación real entre ambos. Esa posición contrasta con las informaciones que describen una fuerte interna, aunque coincide en un punto central: Tini comenzó a tomar un control más directo sobre la administración de una carrera que durante más de una década estuvo gestionada por su familia.

Por ahora, la artista no realizó una declaración pública detallada sobre la auditoría ni sobre los US$ 70 millones mencionados en televisión. Más allá de las versiones enfrentadas, el episodio expone una transformación de fondo: una estrella que comenzó su carrera siendo adolescente busca ahora conocer, reorganizar y administrar personalmente el patrimonio generado alrededor de su nombre. La incógnita es si esa transición podrá resolverse como un reordenamiento profesional o si terminará profundizando las diferencias dentro de una familia que durante años funcionó también como estructura empresarial.