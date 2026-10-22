Tini Stoessel protagonizó un emotivo momento durante su recital en Caracas, Venezuela, cuando se quebró frente a sus seguidores y habló sobre las personas que considera parte de su familia. La presentación se realizó este miércoles en el Estadio Monumental Simón Bolívar, como parte de su gira internacional Futttura.

La cantante regresó a los escenarios después de la cancelación de su show en Miami y aprovechó el encuentro con sus fanáticos para agradecer el acompañamiento que recibió durante los últimos días.

“Mi equipo es mi familia. Ustedes son mi familia y Rodrigo es mi familia. Son mi familia”, expresó Tini desde el escenario, en referencia a sus colaboradores, sus seguidores y su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul.

La declaración generó una fuerte reacción entre los presentes y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Tini Stoessel rompió en llanto durante el recital

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando la artista se dirigió al público para agradecer el cariño recibido.

“Los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo”, manifestó ante los miles de seguidores que asistieron al espectáculo.

En otro pasaje de su presentación, la cantante no pudo contener las lágrimas mientras se refería a las dificultades que atravesó recientemente.

“Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura”, señaló.

Al verla emocionada, el público respondió con una ovación y muestras de apoyo que quedaron registradas en los videos difundidos por los asistentes.

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El regreso a los escenarios tras la cancelación en Miami

El concierto en Venezuela marcó el regreso de Tini Stoessel a los escenarios después de la suspensión de su presentación prevista para el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos.

El espectáculo fue cancelado poco antes de comenzar debido a problemas técnicos y de montaje relacionados con el escenario.

La situación generó malestar entre los fanáticos que habían adquirido entradas para el evento y derivó en una serie de explicaciones públicas por parte de la artista.

Días después, Tini pudo retomar su gira Futttura en Caracas, donde recibió el acompañamiento de sus seguidores.

Sus palabras en medio de los rumores familiares

Las declaraciones de la cantante adquirieron especial repercusión por las versiones que circulan sobre un supuesto distanciamiento con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, y su hermano Francisco Stoessel.

En ese contexto, la mención a Rodrigo De Paul, a su equipo y a sus fanáticos llamó la atención y generó diferentes interpretaciones en las redes sociales.

Sin embargo, durante el recital Tini no hizo referencias directas a sus padres ni a su hermano, por lo que sus palabras no constituyen una confirmación de las versiones sobre un conflicto familiar.

La artista eligió concentrarse en el agradecimiento a quienes la acompañan y destacó especialmente el amor recibido durante su presentación en Venezuela.

El momento quedó registrado en distintos videos que se viralizaron y mostraron una de las escenas más emotivas de su regreso a los escenarios.