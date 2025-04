Tini Stoessel protagonizó un momento cargado de emoción durante su paso por La Peña de Morfi (Telefe), cuando interpretó en vivo el tema “Pa”, una canción que compuso en uno de los momentos más difíciles de su vida: cuando su padre, Alejandro Stoessel, luchaba por sobrevivir a una hemorragia interna.

Mientras lo abrazaba, visiblemente conmovida, Tini expresó entre lágrimas: “Te amo. No pensé que iba a poder cantarte”. Su padre, también emocionado, respondió: “Qué momento... Gracias, mi amor, te amo”.

En diálogo con los conductores del programa, Alejandro recordó cómo fue recibir esa canción por primera vez, mientras ella la producía en Los Ángeles: “Obviamente que a mí se me partió el corazón y no pude más que llorar. Pasamos como familia ese momento que fue muy difícil. Prácticamente me desahuciaron y, gracias a Dios, hoy estoy acá acompañándola a ella, a Mariana y a Fran”.

El episodio de salud que atravesó Alejandro Stoessel ocurrió en marzo de 2022, cuando fue internado por una hemorragia estomacal. La recuperación fue larga, y el proceso impactó profundamente en toda la familia.

Además de repasar sus hits y anticipar su nueva gira Futttura, Tini aprovechó su paso por la televisión para hablar de salud mental. En una entrevista reciente con Dominique Metzger para Telenoche, contó cómo vivió ese período oscuro: “Estaba extremadamente mal por él, pero también por todo lo que habíamos construido juntos. Nosotros soñamos juntos con hacer un festival. Hoy, por suerte, estamos mucho mejor”.

Reconoció que sigue en tratamiento psicológico y psiquiátrico, pero que su situación ha mejorado: “Forma parte de mi vida y también entiendo que no tiene nada de malo hablarlo. Lo mejor que me pasó fue poder verbalizarlo y entender que le puede pasar a cualquiera. No estaba loca, estaba pasando por un momento que le puede pasar a cualquier persona”.

Con un mensaje claro y sincero, Tini cerró: “Hoy tengo herramientas y entendimiento. Lo abordo desde otro lugar”.