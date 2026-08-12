La elección de Ludovic de Saint Sernin como diseñador del vestido de novia de Tini Stoessel marca un hito en los preparativos de la boda de la cantante argentina con Rodrigo De Paul. La artista viajó especialmente a París para iniciar las primeras pruebas, un acontecimiento que la propia Tini compartió con entusiasmo a su círculo cercano y seguidores.

La visita al atelier del diseñador francobelga no fue solo un trámite más en la agenda de la boda. Para Tini, el contacto directo con el universo creativo de Saint Sernin representó un paso fundamental en la construcción del look que lucirá en su gran día. “Amor, fue increíble. Yo pensé que solamente íbamos a ver telas. Pero me lo probé…”, relató Tini a De Paul mediante una videollamada, visiblemente emocionada por la experiencia.

A lo largo de casi una década, Saint Sernin ha cultivado un perfil de creador inquieto y perfeccionista. Nacido en Bruselas y formado en París, trabajó en las filas de Dior, Saint Laurent y Balmain, antes de lanzarse con su propia marca en 2017. En una de sus evocaciones más personales sobre sus inicios, el diseñador confesó que pasó “largas horas cosiendo ojales” en el taller de Balmain bajo la dirección de Olivier Rousteing. El detalle, lejos de perderse en el tiempo, terminó por definir un sello propio: los ojales con cordones, inspirados tanto en la corsetería clásica como en el calzado, se volvieron protagonistas en cada una de sus colecciones.

Puede interesarte

La estética de Saint Sernin se consolidó rápidamente en la escena internacional. Sus diseños se reconocen por los cortes precisos, los guiños a la lencería y la audacia en el uso de materiales. La sensualidad se fusiona con la sofisticación, logrando piezas que reinterpretan los clásicos de la moda con una mirada contemporánea y atrevida. “Los cordones y recortes no son solo un adorno; cuentan una historia sobre el cuerpo y la libertad”, ha explicado en otras ocasiones el creador, defendiendo una visión en la que la tradición artesanal convive con la innovación.

El viaje de Tini a París no solo fue motivo de expectativa para los seguidores de la pareja, sino que también puso de relieve la importancia del proceso creativo en la alta costura. En compañía de su amiga Carolina Gil, la cantante vivió cada instante de la primera prueba como un ritual único: desde la llegada al hotel y la preparación previa, hasta el saludo a los fanáticos que la aguardaban en la puerta.

“Tini Stoessel”



Por este video donde confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul y mostró algunos detalles de los preparativos. pic.twitter.com/ESvn4W9FcH — Tendencias en X (@SoyTendencias) August 11, 2026

El traslado en limusina al atelier de Saint Sernin marcó el inicio de una jornada repleta de emociones. Allí, Tini tuvo la oportunidad de conocer personalmente el espacio de trabajo del diseñador y de ajustar junto a él los detalles iniciales del vestido. Aunque la artista optó por mantener en secreto el diseño final, no pudo ocultar su alegría: “No te puedo mostrar nada, pero es una locura lo que me está pasando”, le adelantó a De Paul, sumando un matiz de misterio e ilusión al relato.

El atelier de Ludovic de Saint Sernin se ha convertido en un punto de referencia para personalidades del espectáculo y la moda. Figuras como Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, han posado junto a él, evidenciando la proyección internacional de su trabajo. La presencia de Tini Stoessel en París refuerza esa impronta cosmopolita y sitúa a la cantante argentina en la órbita de las tendencias globales.

Durante su estadía, Tini compartió instantes de la preparación en redes sociales, permitiendo a sus seguidores acompañarla en un momento tan especial. El hecho de que eligiera un diseñador con pasado en casas como Dior y Balmain da cuenta de la búsqueda de excelencia y vanguardia que caracteriza este proceso.

Puede interesarte

Ludovic de Saint Sernin fundó su propia etiqueta apostando a una estética reconocible por los cordones, recortes y guiños a la lencería. Estos elementos, presentes desde sus primeras colecciones, constituyen la base de una identidad fuerte y coherente. El diseñador ha destacado que su trabajo busca “evocar la tradición artesanal y a la vez innovar en materiales y formas”, combinando lo mejor de ambas dimensiones, declaró a la prensa especializada.

La decisión de Tini Stoessel de confiar en Saint Sernin para la confección de su vestido de novia no solo responde a una cuestión estética, sino también a una afinidad con el universo conceptual del diseñador. La artista, reconocida por su estilo personal y su proyección internacional, encontró en el creador francobelga un aliado para dar forma a una prenda que será testigo de uno de los momentos más significativos de su vida.

La etapa de pruebas y ajustes continuará en París durante las próximas semanas, mientras la pareja se prepara para el enlace. En este contexto, la participación de Saint Sernin suma un valor simbólico y artístico al evento, anticipando un vestido que promete sintetizar la esencia de ambos protagonistas: la sensibilidad de Tini y la visión vanguardista del diseñador.