Juan, fotógrafo y creador de contenido en Instagram, vivió un tenso episodio cuando dos motochorros lo abordaron mientras circulaba con su perro. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de una casa cercana.



Dos motochorros interceptaron a un conocido influencer de Mar del Plata cuando viajaba junto a su perro y le exigieron la moto bajo la advertencia: “Tirala porque te mato”.

La escena quedó registrada en video por las cámaras de seguridad de una casa y la víctima relató en redes sociales el temor por la seguridad de su mascota.

Puede interesarte

La víctima del robo se llama Juan B., es fotógrafo, influencer y creador de un perfil en Instagram donde lo siguen cerca de 70 mil personas y sube sus videos junto a su perro Garret recorriendo la ciudad en sidecar. Acumulan millones de reproducciones. Pero este fin de semana atravesó un momento de máxima tensión.

Todo ocurrió la tarde del sábado, mientras el influencer hacía una pausa en su trayecto con el objetivo de ponerse la campera. En ese momento, dos delincuentes en moto y armados aprovecharon la breve detención. Uno de ellos descendió, lo abordó y lo amenazó con un arma de fuego, exigiéndole la entrega de la moto. Garret, su fiel compañero, permaneció en todo momento sentado sobre la butaca del rodado.

El relato de Juan resuena en sus propias palabras: “Uno de los peores momentos de mi vida, frené a ponerme la campera y me quisieron robar la moto con mi perro arriba”, detalló en un posteo.

Frente a la urgencia, la decisión fue instintiva. Extrajo la llave de su moto y, sin alternativas a la vista, corrió en dirección contraria. Los asaltantes intentaron hacer rodar la moto sin la llave y, al no lograrlo, lo siguieron con la intención de arrebatarle el objeto que les impediría consumar el robo.

Puede interesarte

El influencer compartió la experiencia en su cuenta de Instagram acompañado del video del incidente. Allí resumió la secuencia de acontecimientos: “Intentaron llevarse la moto empujando y luego me corren para sacarme la llave. Siento mucha impotencia, la verdad”.

En su mensaje, reveló que no es la primera vez que atraviesa una situación de este tipo y que también ha sido amenazado cuando no estaba acompañado por su mascota durante el último año. “Ya me habían querido robar sin Garret, ya me habían apuntado”, completa su testimonio. Y una frase que sintetiza el dramatismo del momento: “Prefiero que me maten a que se lleven a mi perro”.

Entre la conmoción y el alivio, Juan volvió a comunicarse con sus seguidores poco después del asalto. Publicó una historia para informar que ambos —él y el perro— habían salido ilesos y que solo presentaba dolor en el cuello. “Por suerte no me disparó cuando me apuntó a quemarropa. Tuvimos ‘suerte’”, afirmó, junto a una imagen abrazando a su perro.