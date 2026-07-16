La víctima volvía de trabajar cuando el vehículo sufrió un desperfecto y fue sorprendida por dos motochorros. Una cámara de seguridad registró la agresión y el momento en que vecinos del barrio intervinieron para evitar el asalto.

Un joven repartidor evitó que le robaran la moto y el celular gracias a la intervención de tres jóvenes que salieron en su defensa cuando era golpeado por dos motochorros en San Francisco Solano, partido de Quilmes. El violento intento de asalto ocurrió durante la madrugada del sábado y quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho sucedió cerca de las 2.45 sobre la calle 888, cuando la víctima regresaba a su casa después de terminar la jornada laboral. En medio del trayecto, la moto sufrió un desperfecto mecánico y el joven se detuvo para intentar repararla.

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“Ya había terminado de trabajar y volvía para casa cuando se me quedó la moto”, contó el repartidor en diálogo con medios locales. Mientras revisaba el vehículo, fue sorprendido por dos delincuentes que circulaban en otra moto. Uno de ellos permaneció sobre el rodado, mientras que el otro descendió y lo amenazó para exigirle el celular.

“Llegaron de repente. Uno se quedó arriba de la moto y el otro bajó y me dijo: ‘Quedate quieto y dame el celular’. Medio como que me le resistí porque con eso laburo”, relató la víctima.

QUILMES: UN ATAQUE MOTOCHORRO A UN REPARTIDOR FUE ABORTADO POR LOS PROPIOS VECINOS



Un repartidor quedó varado en plena madrugada del sábado en San Francisco Solano, Quilmes, cuando su moto se detuvo en calle 888. Mientras intentaba arreglarla, dos motochorros lo emboscaron: uno… pic.twitter.com/zTzxPaTXnZ — Clarín (@clarincom) July 15, 2026

Las imágenes de la cámara de seguridad muestran que, ante la resistencia del repartidor, el asaltante comenzó a golpearlo reiteradamente en la cabeza. La agresión fue tan violenta que en medio de los golpes le arrancó el casco.

En ese momento comenzaron a escucharse los gritos de varias personas que observaban la escena desde las inmediaciones. “¡Dejalo, dejalo!”, se escucha decir mientras tres jóvenes del barrio se acercaban para auxiliar al repartidor.

Al advertir que ya no tenía superioridad numérica, el delincuente dejó de golpear a la víctima, giró hacia su cómplice y le gritó: “¡Tirale, tirale!”. Inmediatamente ambos escaparon en la moto sin lograr concretar el robo.

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La secuencia también muestra cómo los vecinos ayudaron al joven a reincorporarse tras la agresión. “Te la estaban por robar”, le dijo uno de ellos mientras lo asistían. Minutos después se sumaron otros dos jóvenes del barrio.

Aunque sufrió golpes durante el ataque, el repartidor logró conservar tanto la moto como el celular gracias a la intervención de los vecinos. “Me salió gritarles que era del barrio y por eso los pibes me ayudaron”, explicó la víctima, que destacó la reacción de quienes evitaron que el asalto terminara de la peor manera.