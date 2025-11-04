Tres hombres, uno de ellos en silla de ruedas, fueron aprehendidos a primera hora de la madrugada del martes, acusados de disparar contra el frente de una vivienda del barrio Scarafía y luego resistirse a la detención policial.

Una llamada al 911 alertó a efectivos del Comando Radioeléctrico que patrullaban en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, los cuales se dirigieron hacia una vivienda de la calle Alberti al 5800.

Allí entrevistaron a vecinos, preocupados por las detonaciones de arma de fuego que acababan de escuchar. Como consecuencia, los uniformados identificaron a tres personas, las cuales intentaron evadirse y así evitar la detención.

Entre los tres sujetos identificados, uno de ellos de 25 años que se movilizaba en silla de ruedas, sería quien efectuó los disparos contra la fachada de una casa. Los dos restantes, de 24 y 40 años, habrían resistido la tarea policial.

Tres hombres de 24, 25 y 40 años fueron trasladados por personal policial. Foto: Prensa URI

Una vez asegurado el lugar y puestos los tres bajo arresto, fueron trasladados a la Comisaría 8º, que es la que interviene por jurisdicción e informado el caso a la fiscal del MPA en turno, Gabriela Arri, quien ordenó las medidas de rigor.

Como resultado de la labor policial, se secuestró un aire comprimido aparentemente modificado, el cual se encontraba tirado en zona de pasillos donde se produjeron las detenciones. Junto con el arma había dos cartuchos calibre 22 sin percutar y una moto Honda 300 c.c. sin patente.

Auto estacionado

En simultáneo, agentes del Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional Uno dieron alcance a un hombre de 42 años que acababa de sustraer pertenencias desde el interior de un auto estacionado en avenida Aristóbulo del Valle al 6600, entre Hernandarias y Castelli.

Al parecer, un cuidacoches que se encontraba en las inmediaciones advirtió la maniobra delictiva y solicitó la presencia policial.

Luego fue localizado el dueño del auto, un hombre de 52 años vecino del barrio Villa María Selva, el cual reconoció como propios los efectos secuestrados por la policía. Como consecuencia, el autor del hecho fue identificado por el delito de “tentativa de hurto”, con conocimiento de la fiscalía en turno.

Por una garrafa

Por último, en la tarde del lunes una mujer de 43 años solicitó presencia policial en su vivienda de la calle Carranza al 8100, esquina con calle French, en el barrio Acería de la ciudad capital.

Todos los casos fueron derivados de comunicaciones con el 911. Foto ilustrativa

Al ser entrevistada por personal del Comando Radioeléctrico informó que dentro de su casa se encontraba su pareja, un muchacho de 20 años, el cual habría ingresado por la fuerza con la pretensión de sustraer una garrafa.

Según el relato de la víctima, para ingresar a la casa rompió el vidrio de una ventana y de ese modo concretar el hecho, que fue tipificado como “tentativa de robo”.