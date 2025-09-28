Un hombre abrió fuego dentro de una iglesia mormona en Michigan durante los servicios del domingo, provocó un incendio y mató al menos a dos personas antes de que la policía lo abatiera, informaron autoridades. Además hay varios heridos.

Cientos de personas estaban dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc Township, cerca de Detroit, cuando un hombre de 40 años embistió su camioneta contra la puerta principal, se bajó y comenzó a disparar, indicó el jefe de policía William Renye.

La policía cree que él “deliberadamente” incendió el edificio. Después de que el sospechoso salió de la iglesia, dos oficiales lo persiguieron y “se enfrentaron en un tiroteo”, manifestó Renye a los periodistas. El hombre fue abatido.

Puede interesarte

Tras el ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció “un nuevo ataque dirigido contra los cristianos. El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por saber. Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

⚠️ #ÚLTIMAHORA | Tiroteo masivo en una iglesia de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan.



🚨 Un hombre estrelló su camioneta contra el templo y abrió fuego. Se reportan entre 6 y 8 víctimas, entre ellas 2 menores. Varias personas resultaron heridas.



El atacante… pic.twitter.com/MaNf0cWIkr — México Ahora (@AhoraMex) September 28, 2025

La policía pidió a la población a mantenerse alejada

La fiscal general, Pam Bondi, dijo que agentes del FBI se desplazaron al lugar de los hechos. “Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia”, añadió.

El tiroteo ocurrió en la localidad de Grand Blanc, a unos 80 kilómetros al norte de Detroit.

El tiroteo ocurrió la mañana después de que Russell M. Nelson, el presidente más anciano de la historia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, falleciera a los 101 años.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, puso la agencia a disposición de las autoridades locales y definió el suceso como un acto “cobarde y criminal”.

Puede interesarte

El Departamento de Policía declaró que aún no tienen los nombres de las víctimas e instaron a la población a permanecer alejada de la zona. Tras conocerse la noticia se publicaron varios vídeos en redes sociales en los que se aprecia una larga cortina de humo saliendo de la iglesia.

El jefe policial del condado Genesee, Chris Swanson, declaró que el área fue evacuada y que las autoridades locales y federales estaban en el lugar.

“Toda la iglesia está en llamas”, señaló Swanson. “Esta es una situación que sigue evolucionando”.

La iglesia, rodeada por un estacionamiento y un gran césped, está ubicada cerca de áreas residenciales y una iglesia de los Testigos de Jehová en Grand Blanc. La comunidad local es de aproximadamente 8000 personas.