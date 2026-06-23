La primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, se declaró “profundamente consternada por los trágicos sucesos ocurridos hoy en la región de Côte-des-Neiges”.

Tres personas —un oficial de policía, un civil y el presunto atacante— murieron el lunes durante un tiroteo ocurrido en el distrito más poblado del área de Montreal, Côte-des-Neiges, según informó la policía local.

Una segunda agente fue trasladada al hospital en estado crítico, pero ahora se encuentra estable, informó el jefe de policía de Montreal, Fady Dagher, en una conferencia de prensa. Un civil sufrió heridas leves, añadió; reportaron las cadenas CNN y Fox News.

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La policía acudió alrededor de las 11:35 de la mañana a la calle Décarie Boulevard tras recibir una llamada al 911 por disparos y observar un arma asomando por una ventana. Según el jefe de policía, los agentes fueron atacados a tiros en la calle. Un civil y el sospechoso también murieron en el tiroteo. La policía cree que el sospechoso actuó solo.

“Hoy, uno de los nuestros ha caído en el cumplimiento de su deber de proteger y servir”, declaró Dagher a los periodistas.

La primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, se declaró "profundamente consternada por los trágicos sucesos ocurridos hoy en la región de Côte-des-Neiges".

"Dado que la investigación está en curso es fundamental dejar que las autoridades realicen su trabajo y evitar cualquier especulación", expresó en la red X.