Dos estudiantes murieron este martes en un tiroteo en un colegio secundario de la ciudad de Zamboanga, ubicada al sur de Filipinas, según informó el alcalde de la localidad, Khymer Adan Olaso, que puntualizó que el asaltante se encuentra entre las víctimas.

"El joven entró (en la escuela) con un rifle y una pistola. Con ella disparó a un compañero, que cayó muerto, y luego se suicidó", declaró Olaso a la emisora local DZBB.

Según ese mismo funcionario, el sospechoso, un estudiantes del noveno año, llevaba una "cámara corporal" para transmitir en directo el ataque, en el que otras dos personas resultaron heridas.

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"Estamos coordinando con las autoridades para obtener el informe completo y todos los detalles, que esperamos facilitar lo antes posible", indicaron las autoridades de Zamboanga en una rueda de prensa.

Se trata del segundo incidente armado en los últimos meses en un centro educativo del país del sudeste asiático, y ocurrió en el Ateneo de Zamboanga, una institución católica en el oeste de la isla sureña de Mindanao.

«No hagan ruido o nos oirá»: El estremecedor momento en el que un grupo de estudiantes de Filipinas se esconde durante un tiroteo en su instituto.



⚠️El ataque se saldó con la muerte de un estudiante y del propio agresor.



🎥: Reuters pic.twitter.com/g3GgjQ6kgA — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) August 18, 2026

Cientos de estudiantes fueron evacuados a un lugar seguro después de que se escucharon los disparos en el edificio de la escuela, que está en un recinto con vigilancia, separado de un campus más grande de la universidad católica, donde se encuentran sus facultades y escuelas profesionales

Un video que circula en medios locales sugiere que el tiroteo fue transmitido en vivo por Facebook, y se observa el cañón del arma avanzando por un pasillo, al estilo de los videojuegos.

🇵🇭 Tiroteo en una escuela secundaria de Filipinas.



Un estudiante de secundaria abrió fuego contra sus compañeros mientras transmitía el incidente en vivo.



Las autoridades confirman dos muertos: una víctima y el tirador. pic.twitter.com/ZzMWriAApX — TDN (@tdn_post) August 18, 2026

"En el video vemos que primero disparó a un profesor que estaba sentado en una mesa", contó Olaso. "Parece que falló, entonces pasó a otra aula (...) donde disparó a un estudiante, que cayó", agregó.

“Aseguramos al público que la situación está bajo control y que se han implementado las medidas de seguridad adecuadas. La seguridad de nuestros estudiantes, profesores y comunidades escolares sigue siendo nuestra máxima prioridad”, expresó el gobierno de la ciudad de Zamboanga en un comunicado.

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El pasado 22 de junio se registró otro tiroteo en una escuela de Tacloban, a unos 580 kilómetros al sureste de Manila, donde murieron tres estudiantes y otras cinco personas resultaron heridas.

El porte y la posesión de armas están regulados en Filipinas, que exige pruebas psiquiátricas y de consumo de drogas, capacitación en el manejo de estos artefactos y ausencia de antecedentes penales a quienes deseen obtener una licencia.

Sin embargo, miles de armas de fuego ilegales circulan en el país y han provocado numerosos incidentes en los últimos años, según datos policiales citados por la estatal Agencia de Noticias de Filipinas (PNA, en inglés).