Jorge Augusto Sánchez (36) tenía antecedentes por venta de drogas y un intento de homicidio. Un policía recibió 5 balazos y quedó internado.

Un delincuente murió y un policía bonaerense resultó herido de cinco balazos tras un fuerte tiroteo que tuvo lugar en Gregorio de Laferrere, cuando los oficiales intentaron someter a un reconocimiento al atacante, quien estaba buscado por balear a otra persona en los días previos.

El hecho ocurrió anoche en el cruce de Esteban Echeverría y Martín Garmendia, cuando una patrulla que realizaba una recorrida se cruzó con un sospechoso apodado ‘Changuito’, que era buscado en el marco de la investigación por un ataque a balazos cometido contra un hombre que aún permanece internado en un hospital de La Matanza.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso extrajo un arma y comenzó a disparar contra el patrullero, por lo que los efectivos policiales que iban a bordo repelieron el ataque y se inició un tiroteo, dijeron las fuentes.

En ese marco, uno de los agentes fue herido de cinco balazos, mientras que Jorge Augusto Sánchez, alias ‘Changuito’, murió.

Las fuentes detallaron que el sargento Marcelo Cardozo, del Comando de Patrullas de La Matanza Sur, recibió cinco impactos y, luego de ser asistido en el lugar, fue trasladado al hospital Paroissien de Isidro Casanova y más tarde derivado a la Clínica Fitz Roy, de Munro, donde fue intervenido quirúrgicamente y se encontraba estable y fuera de peligro.

Los médicos constataron que el efectivo presentaba orificios de entrada de bala, sin salida, en el muslo izquierdo, una mano y la la zona intercostal.

La investigación del hecho y las pericias se encuentran a cargo de peritos de Gendarmería Nacional (GNA), quienes trabajaron en la escena durante varias horas.

Una hermana de Jorge Augusto Sánchez (36) que se hizo presente en el lugar les dijo a los investigadores que hace un año y medio había salido del Penal de Olmos, donde cumplió una condena por el delito de tenencia de drogas con fines comerciales.

