El brutal ataque se produjo en el centro comercial de lujo Siam Paragon y hay al menos dos heridos.

Cuatro personas murieron y varias resultaron heridas tras un tiroteo que se produjo en el lujoso shopping Siam Paragon en Bangkok, Tailandia. El presunto agresor es un menor de 14 años, identificado como un estudiante, quien fue detenido por las autoridades luego de que ingresaran al establecimiento.

El incidente comenzó alrededor de las 16:30, hora local, en un centro comercial ubicado en una de las avenidas más transitadas de la ciudad. Luego de que se escucharan varios disparos, la Policía comenzó un operativo para evacuar a las personas que estaban en el lugar y se confirmó el hecho en redes sociales.

De acuerdo a las imágenes difundidas por varios medios locales, se identificó al sospechoso como un adolescente que llevaba pantalones camuflado y portaba un arma de fuego. Luego de que las autoridades lograran ingresar al shopping, detuvieron al joven que habría dicho que “una voz en su interior le dijo que lo haga”.

En otros clips compartidos en las redes sociales, se puede ver una multitud de personas que intenta escapar hacia la calle después de escuchar los constantes disparos al interior del lugar. Además, también se viralizó otro en el cual se puede escuchar a una mujer que estaba adentro del lugar al momento de los disparos.

Según informaron los medios locales, el menor de edad se habría atrincherado en el piso superior del centro comercial y habría comenzado a disparar a sus víctimas desde un balcón.

El agresor fue identificado como un estudiante de 14 años. (Foto: X/AlertaMundial2)

El primer ministro, Srettha Thavisin, publicó en X: “Me gustaría expresar mi más sentido pésame a las familias de quienes murieron en el tiroteo en el área del centro comercial Siam Paragon. Y me gustaría ofrecer mi apoyo a la familia del fallecido. Y todos los que resultaron heridos también. (...) He ordenado a la policía que investigue. Lo que más me preocupa es la seguridad pública”.

Este incidente se produce casi un año después del mayor tiroteo en masa de Tailandia, en la provincia de Nong Bua Lam Phu: un ex policía mató a 36 personas, la mayoría niños menores de cinco años, en una guardería.