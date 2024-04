Un chico de 12 años mató a tiros a un compañero e hirió a otros dos en una escuela primaria en las afueras de Helsinki, en Finlandia. El sospechoso fue detenido una hora más tarde.

“Hoy, después de las 9:00 ocurrió un tiroteo en una escuela (...) en el que murió un alumno de sexto grado”, dijo en conferencia de prensa Ilkka Koskimaki, jefe policial de la zona. Agregó que otros dos menores estaban “gravemente heridos”.

La Policía llegó al establecimiento unos nueve minutos después del tiroteo y el sospechoso fue detenido una hora después en Helsinki. “El arresto se hizo en calma. El sospechoso portaba un arma”, una pistola registrada a nombre de un familiar, indicó la Policía.

El sospechoso admitió haber cometido el tiroteo en un interrogatorio policial inicial, aunque en un primer momento no se informó sobre sus motivos. El caso se investigaba como un asesinato y dos intentos de homicidio.

Según medios locales, debido a su edad, el joven no es penalmente responsable y será entregado a los servicios sociales.

Un video difundido por el diario Iltalehti muestra el momento en que policías detuvieron al sospechoso, a unos cinco kilómetros de la escuela. “Me sorprendió lo joven que era”, dijo un testigo.

Otro testigo dijo al diario que los disparos habían resonado en el patio. “Al principio no me di cuenta de que era un arma. Luego hubo un grito terrible y los niños corrieron al patio”, detalló.

El chico de 12 años llevaba una pistola, indicó la policía. (Foto: captura de video).

Los padres de los niños que asisten a la escuela declararon a los medios de comunicación finlandeses que el tiroteo se había producido en un aula, afirmando haber podido hablar con sus hijos por teléfono.

Janne Savolainen indicó haber estado en contacto con su hija mientras las clases estaban cerradas. ”Pudo enviarme mensajes de WhatsApp diciendo que estaban sentados en el suelo y esperando las instrucciones de los maestros”, detalló a AFP expresando su “inmensa sorpresa” de que tal drama haya tenido lugar en este lugar generalmente tranquilo.

La ministra finlandesa del Interior, Mari Rantanen, dijo en un mensaje en la red social X que el día había comenzado de una “manera espantosa”. “Sólo puedo imaginar el dolor y la preocupación que muchas familias están viviendo en este momento”, añadió.

Dos antecedentes a principios de los años 2000

El país sufrió dos tragedias similares a principios de los años 2000.

En noviembre de 2007, un joven de 18 años abrió fuego en un colegio secundario de Jokela, a unos cincuenta kilómetros al norte de Helsinki, y mató a ocho personas: el director, la enfermera y seis alumnos. El agresor se suicidó tras el ataque.

Un año después, en septiembre de 2008, se produjo un tiroteo en una escuela de formación profesional de Kauhajoki (oeste), perpetrado por un joven de 22 años, en el que murieron diez personas. El atacante también se suicidó poco después.

Desde entonces, cientos de escuelas se vieron amenazadas por actos similares, según el Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, que señala los problemas de salud mental como la principal razón de estos ataques.