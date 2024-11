El domingo por la noche Yanina Latorre se sentó en el living de Susana Giménez para hablar de los últimos temas del mundo del espectáculo. Fiel a su estilo, no tuvo reparos en soltar todos los datos que tiene acerca de la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara y no dejó pasar la oportunidad para cargar contra Pampita, la China Suárez, L-Gante, y varias celebridades.

“Todas te mintieron”, dijo sin pelos en la lengua, haciendo referencia tanto a Wanda como a la entrevista de Pampita el domingo pasado, al lado de Miguel del Sel, quien volvió al programa con su personaje de La Tota. “Te ven la cara Susana, sos buena y hay que ir más al hueso”, aseguró la panelista de LAM y esto generó las preguntas de la diva, que dejó en claro que la vida privada de la gente no es su mayor preocupación.

“Te mienten porque sos buena, hay que ir más al hueso. Que te venga Pampita, que te cobre una fortuna, se te siente acá, con cara de nada y no te cuente nada”, retrucó Yanina que también se refirió al monto que negoció la modelo para sentarse en el living de la diva. “No eran treinta mil dólares, eran diez o nueve”, terminó revelando.

“Pampita se separó por los cuernos. Ella sabía. Ese mismo día que los conté me empezó a llamar por teléfono y yo no la atendía. Ese día se separó por los cuernos. Yo ese día conté cuatro”, recordó. “Yo creo que ella sabía, el tema es que no le gusta cuando toma estado público porque se siente muy humillada. Él le confesó todo ese día y le dijo que era todo verdad. Pero él quiere volver”, detalló.

Si bien aseguró que varios de sus invitados no le contaron la verdad, Latorre destacó la sinceridad de L-Gante, la actual pareja de Nara: “El único que no te mintió fue L-Gante, es el único que es honesto. A mí también me dijo la verdad, dice que anda con Wanda hace tres años, con grises y cuando vos lo sentaste acá ellos estaban peleados”, le explicó la panelista a la conductora. Y agregó: “Wanda es así: doña Flora y sus dos maridos, tenía al de Turquía millonario y al de General Rodríguez que es sexo puro”.

“Iba y venía entre los dos y no es clara con ninguno. Hasta que Icardi vino acá y medio que se amigan. L-Gante se te sentó en el living y te dijo ‘No estamos más juntos porque ahora esta Icardi’”, al parecer estas palabras desataron la furia del futbolista que se tomó un avión rumbo a Estambul, esto significo un quiebre en la relación y según Yanina “ahí lo blanqueó a L-Gante”.

Unos minutos antes de recibir a toda su familia en el mismo living, allí estuvieron Diego Latorre junto a sus hijos Lola y Dieguito, la conductora radial se refirió al vínculo de Franco Colapinto y la China Suárez. “¡Pobre Colapinto!”, comenzó diciendo. “¿Ella estaba en Madrid sola?”, preguntó Susana, mientras aparecían las imágenes del piloto y la actriz. “No sé qué hacía en Madrid, pero por ahí lo fue a buscar. Es capaz. La China tiene un tema”, arrancó.

“A mí no me importa, pueden salir, ella está soltera y la diferencia de edad no es tanta, pero yo si soy la madre de Colapinto y viene con la China me asusto. Tiene tres pibes, es grande, salió con medio país, mucho casado... Me asusto”, señaló, filosa. “Ella es hermosa y pibe que se pone de moda y no para hasta que se lo agarra como diciendo ‘tomen, miren, le estoy dando yo’”, concluyó.