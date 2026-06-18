Marley irrumpió sin aviso en la habitación de Ian Lucas y quedó sorprendido al encontrarse con su novia, una situación que dejó al joven influencer completamente descolocado.

Marley e Ian Lucas se convirtieron en dos de las figuras más destacadas de la cobertura del Mundial 2026 para Por el mundo mundial (Telefe), aportando información, entretenimiento y el color característico que rodea a cada edición de la máxima cita del fútbol. Con recorridas por distintos puntos de la sede mundialista, entrevistas a hinchas y situaciones desopilantes, ambos lograron ganarse la atención del público.

En medio de esa experiencia, Ian también fue protagonista de una historia que trascendió lo estrictamente deportivo. El influencer confirmó su romance con Renata Mónaco, una noticia que rápidamente despertó el interés de los seguidores y se transformó en uno de los contenidos más comentados.

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En ese contexto, se desató una situación particular durante una de las coberturas, cuando el conductor intentó ingresar a la habitación de su compañero y se encontró con su resistencia. "Mi dormitorio no se puede mostrar", advirtió entre risas y con evidente vergüenza. Sin embargo, el conductor logró abrirse paso y, al entrar, se topó con la influencer, cuya presencia terminó desatando un divertido e inesperado momento.

Al descubrirla, Marley no perdió la oportunidad de indagar sobre el romance, mientras el youtuber, completamente colorado y entre carcajadas, trataba de ponerle freno a la improvisada entrevista: "¿Quién está? ¿La novia?", preguntó. "Bienvenida, Renata", agregó con sorpresa. La joven saludó amablemente: " Hola, ¿qué tal?". "Dale, dale, chau", interrumpió el co-conductor dando por finalizada la charla.

"Hermosa, Renata. ¿De dónde sos?", halagó e insistió Alejandro, mientras Ian intentaba manejar la situación, visiblemente incómodo por la inesperada aparición de su amigo.

Y para cerrar el momento, Marley lanzó una afirmación dirigida al público: "Todo el mundo quiere saber de este romance, quiere más detalles".

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Durante una entrevista en el ciclo Ya fue Todo, emitido por Jotax Digital, Ian Lucas se refirió a su presente sentimental y confirmó que se encuentra en pareja, además de revelar desde cuándo atraviesa esta etapa.

"Está todo bien. Estamos hace un tiempito ahí", contó el ganador de la última edición de MasterChef Celebrity ante las preguntas de Alejandro Castelo.

Luego, el cronista se acercó hasta el auto para dialogar con Renata Mónaco, quien prefirió mantener un perfil bajo y no brindar detalles sobre su relación con Ian Lucas.

"No sé si te puedo preguntar tu nombre", le consultó Castelo, pero ella decidió mantener la privacidad y respondió: “No, por ahora no”. Además, al referirse al influencer, destacó: “Él es un fenómeno”.