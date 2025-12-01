En medio de los rumores que apuntan a una separación de Darío Cvitanich, Ivana Figueiras decidió hablar de una manera inesperada compartiendo parte de su mundo emocional con sus seguidores. La modelo eligió abrir las páginas de su diario personal justo cuando su vida sentimental vuelve a quedar envuelta en la polémica.

Según pudo comprobar, durante las últimas semanas, la ruptura entre Cvitanich y Chechu Bonelli volvió a encender tensiones públicas, hubo mensajes indirectos, reproches y un nuevo ida y vuelta en redes sociales que reavivó la exposición. Según trascendió, este nuevo cruce habría sido el detonante que llevó a Figueiras a poner fin a su relación con el ex futbolista y, en ese contexto, la modelo optó por una reacción distinta: mostrar su parte más vulnerable.

A través de Instagram, Ivana publicó la tapa de su diario íntimo, decorado con una ilustración estilo vitral inspirada en La Bella y la Bestia. En el video dejó ver apenas algunas líneas escritas, tapando el resto con su mano para resguardar los detalles más sensibles. Luego volvió a mostrar el cuaderno, esta vez acompañado por una flor seca y una frase cargada de honestidad: “Él sabe todo lo que sufrí por amor. El año pasado terminé agotada de tanto escribir, ji ji”. Sin mencionar a Cvitanich, dejó en claro que ese espacio personal fue su refugio durante momentos turbulentos.

(Foto: Gentilezas)

Más tarde, Ivana acompañó la publicación con un mensaje que despejó cualquier duda sobre su presente sentimental: “Hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirve a quienes quieren volver al ruedo, pero no voy a permitir que me usen. Gracias por los mensajes tan lindos”. Y remató con una frase categórica: “Para que quede claro: yo no rompí ninguna familia”.

El clima ya estaba caldeado desde días antes, cuando Ángel de Brito difundió un video donde Ivana aparecía en un shopping junto a su hija menor. La reacción de Figueiras fue inmediata y firme, reclamando que no expusieran a la nena.

“Por favor, sacá a mi hija de tus redes. Cualquiera que me conozca sabe el cuidado que tengo con mis hijas. Son mi límite. No formo parte del circo mediático que alimentan algunas personas. Mis hijas. Mi límite. Gracias”, escribió Figueras y luego añadió otro mensaje dedicado a De Brito, molestísima por la confusión entre ambas: “Y aprendé mi nombre, amor. Con mis hijas no. Gracias”.

Las repercusiones no tardaron en llegar. En redes, muchos salieron a respaldar el planteo de la modelo, mientras otros consideraron que Ivana también se mostró más expuesta de lo habitual. Cvitanich, por su parte, eligió mantenerse al margen y no sumarse al intercambio público.

Así, el vínculo entre Darío e Ivana queda envuelto en un clima incierto, atravesado por viejos reclamos, tensiones recientes y un desgaste que ahora se vive sin negociación posible. Entre límites personales, mensajes cruzados y el peso de la exposición, cada uno intenta resguardar aquello que considera esencial: su familia, su intimidad y su propia forma de atravesar la tormenta.