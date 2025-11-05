Un alumno de 17 años de una escuela privada de la ciudad de Neuquén fue agredido por un padre de un compañero tras un video difundido en las redes sociales luego de ser interpretado como un motivo de burla.

El hecho sucedió en la mañana del último lunes en el Colegio Secundario Santa Teresa de Jesús. Todo inició con un video que un grupo de alumnos grabó con motivo de fin de curso. El joven interpretó que fue burlado y se lo compartió a sus padres.

Según medios locales, Ariel, padre del chico agredido, llevó a su hijo menor a primaria y, al volver al sector secundario, fue abordado por la pareja agresora.

"En ese momento se me acerca una pareja, me preguntan si soy el papá de mi hijo mayor y me dicen que quieren hablar conmigo por un inconveniente que su hijo tuvo con el mío", contó a un medio local.

Y añadió: “Me explicaron que había existido un problema por un video entre los chicos, algo que yo desconocía completamente. Me puse a disposición para aclararlo con la dirección y entre los padres, con diálogo. Pero dos horas después, esa misma persona atacó a mi hijo dentro del colegio”.

Según testigos, la agresión se dio dos horas después de la charla. El padre agresor ingresó al colegio sin autorización e identificó al chico de 17 años, a quien le dio un fuerte golpe con su puño en el estómago.

Ariel hizo mención al video reproducido en TikTok, un cuestionario estilo "ping pong" muy usado en la plataforma: "Son esos videos que hacen las promociones, donde entrevistan a distintos compañeros y les hacen preguntas rápidas. Al parecer, al hijo de esta pareja no le gustó cómo salió o lo sintió como una burla".

El padre del chico agredido radicó la denuncia penal en la Comisaría 1ª de Neuquén por lesiones y amenazas. “Mi hijo jamás haría algo con intención de burlarse, más aún después de haber perdido a un amigo por bullying", añadió en una entrevista.

"No estamos tranquilos. Un adulto violento entró, agredió a un chico y se fue impune. Exigimos que se investigue y que haya seguridad", concluyó Ariel. Vale destacar que el agresor permanece detenido y se encuentra a disposición de la Justicia.