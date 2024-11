Tras confirmarse el romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, Flor Vigna y Sabrina Rojas insinuaron que hubo engaños en sus relaciones previas con el actor. En una entrevista con Ángel de Brito, Rojas mencionó que siente una “cuestión de piel” con Siciliani y habló sobre cómo “todo vuelve”, dando a entender que sospechaba de una conexión entre ellos desde hace tiempo. Aunque evitó profundizar, dejó entrever tensiones no resueltas en sus declaraciones.

Ni bien Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaron su romance, rápidamente todas las miradas se fueron a Flor Vigna, primero, y luego a Sabrina Rojas. Sucede que la bailarina y cantante dejó de lado las especulaciones y confirmó que el actor le fue infiel con la actriz. El tema es que la misma situación habría vivido Rojas: Castro y Siciliani no se conocen de ahora, dado que ambos mantuvieron una amistad previa. Pero las sospechas indican que habría ocurrido algo más entre los dos, incluso en el pasado. Y ahora, que la vida los encontró solos, le dieron rienda suelta a su romance de manera “legal”.

Por eso, cada vez que habla, Sabrina le tira con munición gruesa a Griselda. Por caso, este jueves estuvo de invitada en Ángel Responde (Bondi) y el conductor Ángel de Brito, ni lerdo ni perezoso, deslizó en la mesa el nombre de la actriz. “Me parece una de las mejores actrices que tenemos en el país. Me parece espectacular, es muy divertida cuando la ves en las notas”, comenzó opinando Rojas, con diplomacia.

“Pero yo tengo una cuestión de piel con ella por cosas de la vida, por un montón de cosas. No me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo… Entonces, me parece que definirlo, tengo una cuestión de piel y es muy loco como a veces la vida da vuelta las cosas”, dijo, visiblemente molesta.

Ahí fue cuando la panelista Julieta Argenta quiso saber si se refería a que el tiempo le dio la razón, y le contestó: “No, a que todo vuelve. ¿Viste cuando tenés energías que no…?”. De Brito quiso saber si siempre fue así, y Rojas respondió: “No, me pasó después de historias de cosas”. “¿Te engañó con ella?”, insistió el conductor. “No voy a decir cosas”, cerró Sabrina, misteriosa.

Poco después de que Siciliani y Castro oficializaran su romance, Rojas quiso advertirle a la actriz algo que vivió en carne propia. Fue al aire de Socios del espectáculo (El lTrece), donde Rodrigo Lussich que es uno de los conductores hizo su clásico segmento “Los escandalones” y mostró un clip donde la conductora de Pasó en América (América TV) le avisó a Griselda que tuviera cuidado con su novio, a quien tildó de infiel, en referencia a Castro.

En el video, se lo puede ver a Tartu decir que “Luciano es el picaflor rey”. En ese sentido, Sabrina contestó sin pelos en la lengua: “No le saquen el puesto a Castro de picaflor. Yo creo que, de todas las que pasamos, ninguna salió invicta”.

“Así que, Gri, crucemos los dedos para que seas vos esta vez y que no te suceda”, expresó tajante y picante aunque esta no fue la única indirecta que Sabrina lanzó contra su ex. Por ejemplo, a principios de julio, Luciano compartió una imagen en Instagram donde se lo ve besando a su nueva pareja, acompañada del mensaje “Te amo” y este gesto romántico no pasó desapercibido para Rojas, quien reaccionó rápidamente en sus propias historias de Instagram. En un video, la conductora compartió reflexiones sobre cómo afecta la soledad a hombres y mujeres, agregando un comentario personal: “Mejor sola que aguantando a un pelot…”. Enfatizando aún más su mensaje, añadió: “Igual el pelot… siempre encuentra a alguien que lo aguante”.

La advertencia de Sabrina Rojas a Griselda Siciliani por las infidelidades de Luciano Castro

A su vez y a colación de esta imagen que Luciano compartió con Griselda, Sabrina también hizo un comentario en su programa cuestionando los sentimientos de su ex y padre de sus hijos. “En enero y febrero él ama a una; de mayo a julio, a otra”, expresó en su momento, picante, en el ciclo que conduce junto a Augusto Tartúfoli.

Con Luciano estuve doce años y vivimos de todo”, prosiguió. “Momentos de m..., momentos hermosos, momentos que prefiero olvidar y otros que guardo en el recuerdo. Fuimos amigos, novios, fueron doce años muy revolucionados porque el Gordo es un chabón que pasa por todos los estados”, detalló. En el mismo sentido, aseguró que para ella es un capítulo cerrado. “Hoy trascendí, tengo cariño y nada de lo que hace él me estresa, salvo que tenga que ver con mis hijos”.