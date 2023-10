La hija de Robin Williams también se ha pronunciado sobre estas nuevas tecnologías, que utilizan la voz de su padre sin consentimiento.

El debate sobre los usos de la Inteligencia Artificial (IA) no ha hecho más que empezar. ¿Tiene límites? ¿Cómo se regulan sus posibilidades para que no acaben perjudicando a las personas? De esto va, en parte, una huelga que está sacudiendo Hollywood desde hace unos meses: si bien los guionistas ya parecen estar llegando a un acuerdo, los actores aún siguen protestando.

Puede interesarte

Además de buscar una mejora salarial, una de las demandas por parte de este sector es la falta de regulación sobre la IA, que puede poner en juego sus trabajos. El Sindicato de Actores de Estados Unidos proclamó la huelga solicitando una regulación respecto a estas nuevas tecnologías, pues la digitalización de sus voces e imagen podría perjudicar a la larga sus carreras artísticas.

Si bien la mayoría de intérpretes se están negando a "vender" sus rostros a la IA, ya se comienzan a ver cómo a algunos este control se les está yendo de las manos. Y ejemplo de ello es Tom Hanks. El protagonista de "Forrest Gump" ha denunciado a través de sus redes sociales que la Inteligencia Artificial ha utilizado su imagen para un anuncio de seguro dental sin su consentimiento.

Puede interesarte

"¡Tened cuidado! Hay un vídeo que promociona un plan dental con una versión mía de IA. No tengo nada que ver con eso", escribió Hanks en Instagram, junto con una fotografía del anuncio en cuestión, en el que aparece el actor con un traje de chaqueta oscuro.

Una situación que, de alguna manera, confirma el debate que ya protagonizó el actor hace unos meses, en referencia a la Inteligencia Artificial. Fue esta primavera cuando el de "Náufrago" compartió su opinión respecto al uso de esta tecnología en el cine, explicando que lo veía como "un desafío artístico, pero también legal".

"Mañana me podría atropellar un autobús, pero las actuaciones en las que aparezca podrían seguir con la IA o los 'deepfakes'. No habrá nada que les diga que no soy yo", explicaba el actor a través de un podcast.

Si bien no se cierra a convivir y trabajar con todos aquellos avances tecnológicos que vayan surgiendo, pues permitió que se crearan versiones digitales de su imagen en cintas como "Polar Express" (2004), Hanks asegura que lo hace "siempre que mi cara y mi voz, y las de todos los demás, sean nuestra propiedad intelectual".