Un hombre de 35 años fue internado de urgencia tras tomar agua muy fría después de un partido de golf y sufrir una inesperada reacción. Los médicos tuvieron que operarlo de urgencia del corazón por la gravedad de su diagnóstico.

El protagonista de este caso es el fisicoculturista Franklin Aribeana, oriundo de Texas, en Estados Unidos, que terminó siendo trasladado al centro médico luego de hidratarse durante un día caluroso, según reveló el sitio New York Post.

“Tomé un sorbo de agua fría y lo siguiente que supe fue que, literalmente, me salían palpitaciones del pecho. Me quitaron la camisa y se podía ver mi corazón literalmente salirse del pecho y luego me desmayé”, reveló Franklin.

El fisicoculturista fue asistido en el lugar y después fue trasladado a un hospital, donde fue atendido por los médicos que le diagnosticaron latidos cardíacos irregulares y revelaron que la causa podría ser una fibrilación auricular.

En ese sentido, destacaron que padeció una afección que hace que el órgano lata demasiado rápido, lo que le provocó mareos, dificultad para respirar e incluso cansancio. Finalmente, los doctores tuvieron que practicarle una operación de corazón, dado que corría riesgo su vida.

Luego de someterse a la intervención quirúrgica, el hombre aseguró que pudo volver a tomar agua normalmente sin ninguna complicación. En tanto, la primera vez que el hombre sufrió esta reacción fue a sus 18 años. Desde ese entonces, y durante 15 años, fue hospitalizado unas 20 veces antes de que los especialistas descubrieran su condición.