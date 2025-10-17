Nicolás Vázquez desmintió de manera categórica el rumor que circuló en las redes sociales sobre su supuesta futura paternidad junto a Dai Fernández, tras separarse de su esposa, Gimena Accardi, con quien estuvo en pareja durante casi dos décadas.

A través de un furioso descargo que publicó en su cuenta de X esta madrugada, el artista calificó el rumor como “totalmente falso”: “No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA“.

Esto es un ejemplo más de clickbait:

(información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho.

— Nicolas Vazquez 🇦🇷 (@vazqueznico) October 17, 2025

Visiblemente enojado por la noticia que circulo, hizo hincapié en lo peligroso que puede ser difundir una Fake News.

“Esto es un ejemplo más de clickbait: (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho. No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. Gracias!”, concluyó.