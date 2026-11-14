Dos acróbatas argentinos oriundos de Córdoba permanecen detenidos en Estados Unidos luego de ser arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando viajaban para asistir al funeral de un amigo. Ambos trabajan en el ámbito artístico de Universal Studios, en Orlando, y sus familiares denuncian irregularidades en el procedimiento.

Los detenidos fueron identificados como Gustavo Romanello, de 34 años, y Agustín Baccega, de 42, quienes residen en territorio estadounidense desde 2020. El arresto se produjo el pasado 7 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Phoenix, en Arizona.

La pareja había viajado desde Orlando para despedir a un amigo fallecido. Sin embargo, durante su paso por el aeropuerto fueron interceptados por agentes migratorios y quedaron bajo custodia del organismo estadounidense.

Según explicaron sus familiares, ambos habían ingresado legalmente al país y contaban con permisos de trabajo vigentes mientras aguardaban una resolución sobre sus trámites migratorios.

Las autoridades migratorias y la defensa mantienen versiones diferentes

Desde el ICE confirmaron que los dos argentinos ingresaron de manera documentada a Estados Unidos, pero señalaron que habrían excedido el período de permanencia permitido por su condición migratoria.

El organismo explicó que contar con una autorización para trabajar no implica necesariamente tener una situación migratoria regular y que ese documento, por sí solo, no impide una detención ni un eventual procedimiento de deportación.

Actualmente, Baccega permanece alojado en el centro de detención Eloy Federal Contract Facility, mientras que Romanello fue trasladado al Florence Service Processing Center, ambos ubicados en Arizona. Este último ya recibió una fecha para comparecer ante un tribunal migratorio, mientras que su compañero todavía espera que se programe una audiencia.

El abogado de ambos, Samuel Sketers, cuestionó el procedimiento y aseguró que los expedientes fueron enviados directamente a la Justicia migratoria sin realizar una entrevista administrativa previa.

"En este tipo de solicitudes se requiere una entrevista antes de transferir el caso a la corte de inmigración. Los arrestaron y los pusieron en la cárcel. Es una violación muy grande", sostuvo el letrado en declaraciones a Spectrum Noticias Florida.

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La angustia de las familias y el futuro de los artistas

Romanello trabajaba directamente para el complejo turístico Universal Orlando, mientras que Baccega prestaba servicios mediante una empresa contratista vinculada al parque. Además, este último se desempeñaba como especialista financiero para la autoridad aeroportuaria local.

La situación generó una profunda preocupación entre sus familiares en Córdoba. Mónica Benseny, madre de Baccega, describió el momento que atraviesan como "terrible, tremendamente angustiante y desesperante" y destacó que ambos son personas responsables, honestas y trabajadoras.

Por su parte, Liliana Soria, madre de Romanello, expresó su preocupación por la distancia y la incertidumbre sobre las condiciones de detención de su hijo. "Me angustia muchísimo porque no sé cómo ayudarlos. Están lejos. Es horrible para una madre no saber dónde, ni cómo ni en qué condiciones están", manifestó.

Mientras avanzan los procesos judiciales, los familiares y allegados buscan conseguir su liberación. También iniciaron una campaña para reunir fondos destinados a afrontar los gastos legales, en medio de una disputa sobre la situación migratoria de ambos argentinos.