Al menos siete personas murieron y otras seis resultaron heridas tras el derrumbe el domingo de un edificio de cinco plantas que albergaba un hostal universitario en Nueva Delhi, India. Los equipos de búsqueda y rescate buscaban sobrevivientes entre los escombros este lunes.

Según los primeros indicios entregados por la Policía y testimonios locales, el derrumbe se produjo mientras se realizaban obras de reparación en el sótano, donde la acumulación de agua por las incesantes lluvias de los últimos días debilitó los cimientos.

"Hasta ahora, 12 personas han sido rescatadas; de ellas, seis han fallecido y seis se encuentran estables. Se mantiene informados a todos sus padres y los jóvenes están recibiendo el tratamiento médico adecuado", declaró este lunes la jefa de Gobierno de Delhi, Rekha Gupta, a agencias locales.

Puede interesarte

En ese sentido, agregó: "Se ha retirado aproximadamente el 80 % de los escombros; solo quedan los del sótano".

Gupta ordenó una investigación para esclarecer el incidente, al tiempo que la Policía emitió una circular de búsqueda contra el dueño del edificio, según reportó Hindustan Times.

En la madrugada de este lunes, el mismo medio local confirmó en su web que el número de víctimas fatales del incidente había ascendido a siete personas.

🇮🇳 DELHI | trágico derrumbe de un hostel estudiantil



El edificio de 5 plantas Hostel Daze, cerca del South Campus de la Universidad de Delhi, colapsó este domingo.



Balance preliminar: 3 muertos y 5 heridos graves. Al menos 30 estudiantes siguen atrapados.



La NDRF (fuerza… pic.twitter.com/AvyipyJCyf — Media Oriente (@MediaOriente) September 6, 2026

El colapso se produjo hacia las 13:30 hora local (08:00 GMT) en Satya Niketan, un barrio densamente poblado conocido por sus alojamientos privados para estudiantes cerca de un campus de la Universidad de Delhi.

Puede interesarte

El edificio, de unos 50 años de antigüedad, albergaba unas 15 habitaciones ocupadas por estudiantes procedentes principalmente de los estados de Kerala, Haryana y Uttar Pradesh, informó la agencia local PTI.

La policía, los bomberos y equipos de la agencia de respuesta a desastres de India continuaron la búsqueda por segundo día, mientras maquinaria pesada retiraba escombros y perros rastreadores trabajaban en el lugar para ayudar a los rescatistas a llegar hasta quienes aún estaban atrapados en el interior.