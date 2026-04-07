Una fuerte explosión registrada en la zona de La Boca, en el distrito de Balboa, desató un incendio de gran magnitud que involucró a varios camiones cisterna cargados con combustible. Según el reporte de los bomberos, rápidamente se propagó por la zona.

El primer estallido habría ocurrido mientras uno de los vehículos era cargado, lo que generó una reacción en cadena que terminó alcanzando al menos a otros dos camiones. En pocos minutos se registraron varias explosiones consecutivas que intensificaron el fuego y complicaron las tareas de control.

Como consecuencia del incidente, un hombre murió en el lugar tras quedar atrapado entre los vehículos, mientras que otros trabajadores resultaron con quemaduras de distinta consideración. Además, dos bomberos fueron afectados por la inhalación de humo durante el operativo.

🇵🇦 | Enorme explosión cerca del Puente de las Américas en Ciudad de Panamá, Panamá, luego de que un camión cisterna se incendiara; varios heridos. pic.twitter.com/pRZlO9bFFA — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 7, 2026

La magnitud del siniestro obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia con decenas de unidades, en medio del riesgo de nuevas explosiones por la presencia de combustible. Tras varias horas de trabajo, las autoridades lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se expandiera a otras áreas cercanas.

El impacto del hecho llevó al cierre total del Puente de las Américas, una infraestructura clave que conecta la capital con el oeste del país. Como medida preventiva, las autoridades ordenaron inspecciones para evaluar posibles daños estructurales antes de reabrir la circulación.

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Mientras tanto, el tránsito fue desviado hacia rutas alternativas, lo que generó complicaciones en la movilidad de miles de personas. En paralelo, se inició una investigación para determinar las causas exactas del incidente, que por ahora apunta a una falla durante la carga de combustible.