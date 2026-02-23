Diecisiete muertos, entre ellos 11 niños, y cinco heridos es el saldo inicial de una serie de bombardeos lanzados por Pakistán este domingo en el este de su vecina Afganistán, según informan diferentes medios de este último país.

Según un primer balance ofrecido por las autoridades talibanes, “como resultado de la agresión de anoche por parte de milicias paquistaníes en el distrito de Behsood de esta provincia, 17 civiles, incluidos 11 niños, murieron y otras cinco personas resultaron heridas”.

Según declaró a agencias internacionales el jefe de Información del Departamento de Información y Cultura de Nangarhar, Quraishi Badloon, los bombardeos alcanzaron zonas residenciales en el este del país.

Varias viviendas y una escuela resultaron dañadas, en una región donde la difícil geografía y la falta de equipos pesados complica las tareas de búsqueda bajo los escombros.

El gobierno de Pakistán confirmó este domingo haber llevado a cabo ataques en la región fronteriza con Afganistán, que, según Islamabad, constituyen una respuesta a la reciente ola de atentados suicidas registrada en su territorio.

“Pakistán, en una respuesta retributiva, ha realizado ataques selectivos basados en inteligencia contra siete campamentos y escondites terroristas pertenecientes a los talibanes paquistaníes y sus afiliados, así como contra el Estado Islámico de Jorasán (ISKP), con precisión y exactitud”, informó el Ministerio de Información y Radiodifusión paquistaní en un comunicado.

Las autoridades de Islamabad no precisaron el sitio exacto de los bombardeos ni tampoco un balance de objetivos alcanzados o víctimas en la operación, que se produce en medio del deterioro de la seguridad en las regiones fronterizas.

Pakistán ha registrado en los últimos meses un repunte de la violencia insurgente, especialmente en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, donde operan facciones vinculadas al Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y otros grupos armados.