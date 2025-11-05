El norte del país asiático volvió a temblar este lunes con una magnitud de 6,3. Las autoridades informaron que la mayoría de las víctimas se registraron en las provincias de Samangan y Balkh, donde se concentró el epicentro.

Un potente terremoto sacudió el norte de Afganistán y provocó al menos 27 muertos y cerca de mil heridos, según informó este martes el Ministerio de Salud del país. El sismo, de magnitud 6,3, tuvo su epicentro en el distrito de Kholm, en las provincias de Samangan y Balkh, donde se registraron los mayores daños.

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, la mayoría de los heridos sufrió lesiones leves, aunque varios permanecen en estado grave. Equipos de emergencia y voluntarios locales trabajaron durante la noche entre los escombros para rescatar a los sobrevivientes.



“Gracias a los esfuerzos coordinados de las instituciones competentes, las operaciones de rescate se completaron en las zonas afectadas”, indicó Sharafat Zaman, vocero del Ministerio de Salud, al confirmar el fin de las tareas de emergencia.

Las imágenes que circulan desde la región muestran casas destruidas, techos colapsados y grietas profundas en los caminos. La escena recuerda a la tragedia de agosto pasado, cuando otro terremoto de magnitud similar dejó más de 2.200 muertos en el este del país, el más letal en la historia reciente de Afganistán.