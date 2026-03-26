Un autobús interurbano cayó este miércoles al río Padma en la terminal fluvial de Daulatdia, en el distrito de Rajbari, en Bangladesh, dejando al menos 18 muertos y provocando una intensa operación de búsqueda para localizar a decenas de desaparecidos.

El vehículo, que transportaba alrededor de 40 pasajeros desde el suroeste del país hacia la capital, Daca, se cayó al agua mientras intentaba abordar un ferry.

Según las autoridades, el accidente ocurrió cerca de las 17:00, hora local, cuando el autobús perdió el control en la maniobra de embarque y terminó sumergido a unos nueve metros de profundidad.

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Testigos indicaron que la caída se produjo después de que el autobús chocara contra la estructura de embarque, lo que desestabilizó el vehículo y provocó que cayera al río.

“Justo delante de nosotros, el autobús cayó al agua y no pudimos hacer nada para detenerlo”, relató Md Monir Hossain, supervisor de la terminal fluvial.

El vehículo intentaba abordar un ferry cuando perdió el control sobre la plataforma y se hundió rápidamente. Siete personas lograron salir del agua por sus propios medios.

🇧🇩 | Al menos 35 pasajeros están desaparecidos después de que un autobús cayera al río Padma en Daulatdia Ghat en Bangladesh.

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Equipos de rescate del Servicio de Bomberos, la policía fluvial, el ejército y voluntarios locales iniciaron rápidamente las labores de emergencia.

“Las condiciones son muy difíciles por la fuerza de la corriente y la baja visibilidad bajo el agua”, explicó Dewan Sohel Rana, subdirector asistente del Servicio de Bomberos de Rajbari. Varios pasajeros lograron escapar nadando, pero la mayoría quedó atrapada en el interior del vehículo.

La operación de rescate se prolongó durante horas y requirió la intervención de una embarcación especializada, que logró recuperar el vehículo del fondo del río entrada la noche.

🇧🇩🥀 TRAGEDIA EN BANGLADESH:



Asciende a 23 el número de muertos tras la caída de un autobús lleno de pasajeros al río Padma en la terminal de Daulatdia.



Hay 11 personas rescatadas y continúa la búsqueda de los desaparecidos. pic.twitter.com/1jz0idbwYC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 26, 2026

Las autoridades confirmaron la recuperación de 18 cuerpos, entre ellos cuatro hombres, diez mujeres y dos menores. Entre las víctimas identificadas están Rehena Begum, de 60 años, y Marjina Begum, de 55.

“Fueron traídas sin vida al hospital tras el accidente”, informó el doctor Md Shariful Islam, médico local.

El río Padma es una de las arterias fluviales más importantes de Bangladesh, conectando a millones de personas con la capital y otras ciudades.

Mientras continuaba la búsqueda, los equipos de rescate informaron que siete personas lograron salir del agua por sus propios medios. Sin embargo, las autoridades advirtieron que el número total de pasajeros aún no había sido determinado con exactitud, lo que mantiene la incertidumbre entre familiares y vecinos que se acercaron al lugar para obtener información.

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El accidente expuso nuevamente los riesgos del transporte fluvial en Bangladesh, un país atravesado por más de 700 ríos y donde los accidentes en ferris y muelles son frecuentes debido a la congestión y la precariedad de la infraestructura.

Funcionarios locales señalaron que se revisarán los procedimientos de embarque y desembarque en las terminales y que se reforzará la seguridad para evitar tragedias similares.

“La seguridad de los pasajeros en los cruces fluviales es una prioridad absoluta”, aseguró un representante del gobierno regional.

El siniestro en Daulatdia ha provocado conmoción en todo Bangladesh y reavivó el debate sobre la necesidad urgente de mejorar la supervisión y el control en el transporte fluvial.

Las autoridades han prometido una investigación exhaustiva sobre las causas del accidente y anunciaron medidas inmediatas para reforzar la seguridad en uno de los corredores más transitados del país.