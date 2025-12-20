Un grave siniestro vial ocurrió el viernes por la tarde sobre la Ruta Nacional 23 y dejó como saldo la muerte de dos personas mayores. El hecho se registró en el sector de Estancia San Ramón, a unos 27 kilómetros de San Carlos de Bariloche, cuando el automóvil en el que viajaban tres jubilados cayó por un barranco tras perder el control en una curva.

El accidente se produjo alrededor de las 19 y fue protagonizado por un Renault 9 blanco que circulaba en sentido Este-Oeste. Por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el dominio del vehículo, que se despistó y terminó precipitándose por una pendiente de varios metros al margen sur de la ruta.

Las víctimas fatales

En el auto viajaban tres personas. Dos de ellas murieron en el lugar como consecuencia de las graves heridas sufridas durante la caída. Las autoridades confirmaron que las víctimas fatales fueron José Leonardo Huenchual, de 76 años, y Norma Elena Cavero Negron, de 77, ambos jubilados y con domicilio en el barrio El Maitén de Bariloche.

La identificación de las víctimas se completó en las horas posteriores al hecho, ya que en un primer momento no se había podido establecer la identidad de la mujer debido a la gravedad del siniestro.

El conductor fue hospitalizado

El conductor del vehículo, identificado como C.P.C.R., de 81 años, también domiciliado en el barrio El Maitén, fue rescatado con vida por los equipos de emergencia. Tras ser asistido en el lugar, fue trasladado en ambulancia a un hospital de la zona, donde quedó internado para recibir atención médica por lesiones de consideración.

Según informaron medios locales, el hombre se encontraba consciente al momento del rescate, aunque presentaba múltiples traumatismos producto del violento impacto.

El recorrido previo al accidente

De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales y judiciales, el grupo regresaba a Bariloche desde la localidad de Pilcaniyeu cuando ocurrió el siniestro. En una curva del tramo, el conductor habría perdido el control del rodado por motivos que aún no fueron determinados.

El vehículo salió de la calzada y cayó por el barranco, dando posiblemente varios tumbos antes de quedar detenido en una zona de difícil acceso, lo que complicó las tareas iniciales de rescate.

Intervención policial y judicial

Tras el accidente, el sector permaneció durante varias horas con presencia de personal policial, equipos de emergencia y peritos accidentológicos. Las autoridades trabajaron en el lugar para realizar las primeras pericias y asegurar la zona, mientras se notificaba a la fiscalía en turno de Bariloche.

La fiscalía tomó intervención para coordinar las diligencias iniciales y avanzar en la investigación que permita determinar las causas del siniestro. Si bien una de las hipótesis apunta a una posible pérdida de control en la curva, las circunstancias exactas del hecho continúan bajo análisis.

Investigación en curso

Las autoridades indicaron que se evaluarán distintos factores, entre ellos el estado de la ruta, las condiciones de visibilidad y el funcionamiento del vehículo. No se descarta ninguna línea investigativa hasta contar con los resultados de las pericias técnicas.

El trágico accidente volvió a poner en foco la peligrosidad de algunos tramos de la Ruta 23 y dejó una profunda conmoción en la comunidad, especialmente entre los vecinos del barrio El Maitén, donde residían las víctimas.